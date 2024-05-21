Павел Солодкий: "Учитывая, что перед нашей страной стоят серьезные вызовы, мы должны опережать другие государства" Бизнес

"Учитывая, что перед нашей страной стоят серьезные вызовы, в экономическом развитии мы должны не просто догонять, а опережать другие государства", - заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей, руководитель нижегородского регионального отделения "Деловой России" Павел Солодкий, комментируя готовящуюся в правительстве модернизацию налоговой системы.

"Важно, что государство в лице правительства, основываясь на послании президента, задумалось о корректировке некоторых норм по налогам. Хотя конкретные предложения еще не были представлены в Государственной Думе, ценно, что в рамках дискуссии обсуждались будущие изменения с участием руководителей ведущих деловых объединений страны, защищающих интересы предпринимателей. Надеюсь, что предлагаемые правительством изменения способствуют более эффективному развитию инновационных компаний, которые инвестируют в расширение производства, поддерживают своих сотрудников, многодетные семьи, а также участников СВО", - сказал Павел Солодкий.

"Все предприниматели ожидают и внимательно следят за теми предложениями, которые, как было заявлено, уже в весеннюю сессию Правительство РФ внесет в Государственную Думу", - добавил он.