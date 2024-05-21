Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода совместно с представителями мэрии проверили ход ямочного ремонта Общество

24 мая депутаты городской Думы совместно с представителями администрации Нижнего Новгорода провели объезд, во время которого проверили ход ямочного ремонта дорог и ознакомились с работой новой специализированной техники.

Объезд был организован по предложению председателя постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству Станислава Прокоповича. В нем приняли участие заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников, а также представители муниципальных дорожных служб.

"Посмотрели, как работают муниципальные мобильные бригады. Такая техника есть в каждом районе, что позволяет выполнять локальный ремонт оперативно, своими силами, экономя время на проведение конкурсных процедур. Кроме того, оценили эффективность патчеров, которые на месте сразу асфальтируют небольшие ямки и трещины, образовавшиеся после зимы. Очень важно отметить, что такая мобильная работа должна производиться сразу по наступлению нормативных температурных показателей. У нас лето непродолжительное, а мы, нижегородцы, хотим сразу пользоваться нормальными дорогами по окончанию зимнего периода", – отметил Станислав Прокопович.

По словам Антона Максимова, дорожники выполнили уже больше третьей части от плана ямочного ремонта.

"По поручению главы города Юрия Шалабаева мы ежегодно наращиваем объемы выполнения ямочного ремонта. Запланировали в этом году ликвидировать локальные деформации на площади более 165 тысяч кв. метров, – это на 7 тысяч кв. метров больше, чем в прошлом году, и в 2-2,5 раза больше, чем в 2020 и 2021 годах. Дорожники взяли хороший темп – в настоящее время более 65 тысяч кв. метров заасфальтировали. В ближайшие недели мы сделаем половину от намеченного плана", – рассказал Антон Максимов.

Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, наращивать объемы работ помогает недавно закупленная техника, из них только 54 машин предназначены для выполнения ямочного ремонта: рециклеры, патчер, катки, шовнарезчики. Выполнять работы по устранению дорожных деформаций также помогают дорожные автомастерские, в которых есть все необходимое для ремонта асфальта и на которых можно перевезти целую бригаду рабочих.

"В каждом районе города есть такие автомастерские. Они очень удобны в эксплуатации, поскольку предназначены и для перевозки бригады в фургоне до 6 человек, и для проведения ремонтных работ с применением необходимого оборудования. В грузовом отсеке у них есть генератор и сварочный аппарат с люком доступа снаружи фургона. Внутри фургона размещены шкаф для оборудования, в том числе газового, ящик под шанцевый инструмент", – уточнил заместитель директора МБУ "РЭД" по Московскому району Игорь Горячев, показывая депутатам городской Думы новую технику.

Члены дорожно-транспортной комиссии договорились, что будут системно организовывать подобные выезды.