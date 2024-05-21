Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
Парковку запретили на улицах Горького и Белинского
Жителей Нижнего Новгорода просят оценить работу полиции
Частичное перекрытие Мызинского моста для ремонта продлится до июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 мая 2024 16:08  [1] Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода совместно с представителями мэрии проверили ход ямочного ремонта
27 мая 2024 15:55  [41] Сквер рядом с ДК конезавода появился в Починках по проекту ФКГС
27 мая 2024 15:44  [70] Восемь трамваев вышли на маршрут №19 после возобновления движения
27 мая 2024 15:06  [261] Нижегородские девятиклассники столкнулись с техническим сбоем в день сдачи экзаменов
27 мая 2024 14:40  [134] Учебно-тренажерный центр Волжского пароходства отметил 25-летие
27 мая 2024 14:06  [124] Нижегородские волонтеры принимают участие в акции #помогатьэтомодно
27 мая 2024 13:37  [138] Бесплатный показ инклюзивного спектакля "МУМУ" от Дома культуры "ГЭС-2" пройдет в Выксе
27 мая 2024 13:18  [125] Педагогам среднего профобразования предложили предоставлять досрочную пенсию
27 мая 2024 12:57  [151] СДЭК приостановил приём и выдачу отправлений на ПВЗ
27 мая 2024 12:28  [151] Жара до +28° придёт в Нижегородскую область на этой неделе
Общество

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода совместно с представителями мэрии проверили ход ямочного ремонта

27 мая 2024 16:08  [1] Общество

24 мая депутаты городской Думы совместно с представителями администрации Нижнего Новгорода провели объезд, во время которого проверили ход ямочного ремонта дорог и ознакомились с работой новой специализированной техники.

Объезд был организован по предложению председателя постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству Станислава Прокоповича. В нем приняли участие заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников, а также представители муниципальных дорожных служб.

"Посмотрели, как работают муниципальные мобильные бригады. Такая техника есть в каждом районе, что позволяет выполнять локальный ремонт оперативно, своими силами, экономя время на проведение конкурсных процедур. Кроме того, оценили эффективность патчеров, которые на месте сразу асфальтируют небольшие ямки и трещины, образовавшиеся после зимы. Очень важно отметить, что такая мобильная работа должна производиться сразу по наступлению нормативных температурных показателей. У нас лето непродолжительное, а мы, нижегородцы, хотим сразу пользоваться нормальными дорогами по окончанию зимнего периода", – отметил Станислав Прокопович.

По словам Антона Максимова, дорожники выполнили уже больше третьей части от плана ямочного ремонта.

"По поручению главы города Юрия Шалабаева мы ежегодно наращиваем объемы выполнения ямочного ремонта. Запланировали в этом году ликвидировать локальные деформации на площади более 165 тысяч кв. метров, – это на 7 тысяч кв. метров больше, чем в прошлом году, и в 2-2,5 раза больше, чем в 2020 и 2021 годах. Дорожники взяли хороший темп – в настоящее время более 65 тысяч кв. метров заасфальтировали. В ближайшие недели мы сделаем половину от намеченного плана", – рассказал Антон Максимов.

Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, наращивать объемы работ помогает недавно закупленная техника, из них только 54 машин предназначены для выполнения ямочного ремонта: рециклеры, патчер, катки, шовнарезчики. Выполнять работы по устранению дорожных деформаций также помогают дорожные автомастерские, в которых есть все необходимое для ремонта асфальта и на которых можно перевезти целую бригаду рабочих.

"В каждом районе города есть такие автомастерские. Они очень удобны в эксплуатации, поскольку предназначены и для перевозки бригады в фургоне до 6 человек, и для проведения ремонтных работ с применением необходимого оборудования. В грузовом отсеке у них есть генератор и сварочный аппарат с люком доступа снаружи фургона. Внутри фургона размещены шкаф для оборудования, в том числе газового, ящик под шанцевый инструмент", – уточнил заместитель директора МБУ "РЭД" по Московскому району Игорь Горячев, показывая депутатам городской Думы новую технику.

Члены дорожно-транспортной комиссии договорились, что будут системно организовывать подобные выезды.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Городское хозяйство Дороги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph