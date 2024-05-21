Введение штрафов для пьяных самокатчиков поддержали в Госдуме РФ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В России предложили ввести штрафы для владельцев электросамокатов, гироскутеров, моноколёс и других средств индивидуальной мобильности, управляющих ими в состоянии опьянения. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил данный законопроект, сообщил телеканал "360".

Согласно информации, законопроект с поправками в КоАП России внесла Гордума Москвы. Члены комитета рекомендовали принять его в первом чтении, при условии некоторых доработок

"В том виде, в каком сейчас имеется законопроект, он напоминает декоративную вазу, и предстоит огромная работа, чтобы россияне могли получить гарантии, что за нарушение ПДД нарушители будут наказаны", — прокомментировала зампредседателя комитета Ирина Белых.

Авторы инициативы предложили за управление электросамокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей, за превышение скорости — от 500 рублей до 5 тысяч рублей, за оставление места ДТП — до 1,5 тысячи рублей.

Напомним, в Нижнем Новгороде расширили список территорий, на которых ограничена скорость движения для самокатов. Полный запрет на размещение и движение средств индивидуальной мобильности ввели на территории Нижегородского кремля, в парке "Швейцария", парке Имени 1 Мая и Парке культуры и отдыха им. Пушкина.