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Бизнес

Более 150 нижегородских компаний приняли участие в региональном бизнес-форуме "Время экспорта"

27 мая 2024 17:20  [40] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 150 предприятий Нижегородской области приняли участие в ежегодном региональном бизнес-форуме "Время экспорта". Форум прошел в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

В форуме приняли участие предприятия из сферы машиностроения, торговли, металлообработки, легкой и пищевой промышленности. Мероприятие организовано центром поддержки экспорта Нижегородской области и региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян напомнил, что в ежегодном послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин поручил увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта за ближайшие шесть лет не менее чем на две трети.

"Совместно со специалистами регионального Центра поддержки экспорта и Российского экспортного центра мы ведем постоянную работу с компаниями, ориентированными на внешние рынки. Реализуем меры поддержки разного уровня: проводим обучение, организуем международные поездки, помогаем в поиске контрагентов и размещении продукции экспортеров на электронных торговых площадках. Уже есть хорошие результаты. По итогам 2023 года объемы экспорта нижегородских компаний в Китай выросли почти на 70 процентов, в Узбекистан - почти на 30 процентов, в Индию - более чем на 12 процентов", – отметил Андрей Саносян.

В форуме "Время экспорта" приняли участие председатель Заксобрания региона Евгений Люлин, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов, директор по развитию регионального бизнеса АО "РЭЦ" Андрей Зайцев.

Деловая программа форума была разработана таким образом, чтобы и опытные экспортеры, и те, кто только планирует начать внешнеэкономическую деятельность, могли получить полезные знания и развить свои навыки.

"40 предпринимателей приняли участие в деловой игре "Экспортная монополия", которую разработали специалисты Российского экспортного центра. Участники прошли полный цикл реализации товара на внешнем рынке: от выбора продукции до успешного заключения контракта. Также эксперты Центра поддержки экспорта Нижегородской области организовали мастер-классы, в ходе которых федеральные и международные эксперты поделились своим опытом и представили перспективные направления для внешней торговли, специфику выхода на рынки целевых стран и меры господдержки, которыми могут сегодня воспользоваться нижегородские компании", – рассказал Максим Черкасов.

В этом году форум "Время экспорта" прошел в международном формате. Специалисты ЦПЭ организовали В2В-переговоры нижегородских предприятий с представителями компаний из Азербайджана, Объединённых Арабских Эмиратов, Египта и Белоруссии.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" инициирован президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным Минпромторгом В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
Предприниматели Экспорт
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