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Общество

Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде

27 мая 2024 18:18  [75] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Лучших дворников в зимней и летней уборке наградили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, "народный" этап голосования в конкурсе "Лучший дворник" проходил на "Платформе "Лобачевский". После этого экспертная комиссия оценивала качество уборки на подведомственной дворникам территории.

В зимней уборке лучшим был признан дворник из Нижегородского района Илхомбой Жуманиёзов. Второе место заняла Татьяна Кондратова из Автозаводского района, третье - Роман Забродин из Канавинского района.

Победителями в летней уборке по итогам народного голосования и оценок экспертов стал Нурсултан Шаршеев из Нижегородского района. Далее идут Александр Мажаев из Автозаводского района и Владимир Пушкин из Канавинского района.

Награждение победителей и призёров было приурочено ко Дню дворника, который традиционно отмечается во второй половине мая.

Нурсултан Шаршеев рассказал, что работает дворником уже 12 лет.

"Самое приятное, когда люди спасибо говорят, комплименты делают, что "молодец, вовремя всё убираешь". Коллегам хочу пожелать здоровья и сказать им спасибо за общую работу. А ещё спасибо нашему директору, он – как второй отец, всегда помогает, поддерживает", – поделился лучший дворник по итогам весны.

Владимир Пушкин, в свою очередь, отметил, что дворника должно отличать трудолюбие. "Желаю только, чтобы поменьше мусорили", – сказал он.

Напомним, что в прошлом году в зимней уборке лучшей была признана дворник из Автозаводского района Людмила Коновалова. Второе место занял Мардон Хайитбай Угли Батиров из Нижегородского района, третье - Наталья Данилычева из Приокского района.

В летней уборке победила Нина Кашаева из Автозаводского района. Второе место занял Махмуджон Жалилов из Нижегородского района, а Алексей Архипов из Ленинского района замкнул тройку лидеров.

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Теги:
Городское хозяйство дворники
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