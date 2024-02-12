Нижегородцы народным голосованием определили лучших дворников города

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В Нижнем нНовгороде завершилось онлайн-голосование за лучшего дворника, которое проходило на платформе "Лобачевский". Нижегородцы сами выбирали лучших специалистов по районам города в номинации "Зимняя уборка".
Как рассказали в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры, все победители интернет-голосования примут участие в следующем этапе конкурса. Но все они будут награждены дипломами и поощрены ценными подарками.
На втором этапе городская конкурсная комиссия проведёт объезды придомовых территорий, которые содержат дворники. По итогам объезда будет определён победитель конкурса "Лучший дворник Нижнего Новгорода" и обладатели призовых мест.
Награждение победителей пройдёт накануне празднования "Дня дворника" в мае - после того, как состоится весенне-летняя часть конкурса.
На звание лучшего дворника в зимний период претендуют:
- Игорь Юрасов (Ленинский район);
- Анна Дмитриева (Приокский район);
- Роман Забродин (Канавинский район);
- Станислав Корниенко (Советский район);
- Илхомбой Жуманиезов (Нижегородский район);
- Татьяна Кондратова (Автозаводский район);
- Евгений Коновалов (Московский район);
- Анна Клюева (Сормовский район);
- Степан Антропов (Новинский сельсовет).
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