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Общество

Нижегородцы народным голосованием определили лучших дворников города

22 февраля 2024 17:22  [448] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем нНовгороде завершилось онлайн-голосование за лучшего дворника, которое проходило на платформе "Лобачевский". Нижегородцы сами выбирали лучших специалистов по районам города в номинации "Зимняя уборка".

Как рассказали в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры, все победители интернет-голосования примут участие в следующем этапе конкурса. Но все они будут награждены дипломами и поощрены ценными подарками.

На втором этапе городская конкурсная комиссия проведёт объезды придомовых территорий, которые содержат дворники. По итогам объезда будет определён победитель конкурса "Лучший дворник Нижнего Новгорода" и обладатели призовых мест.

Награждение победителей пройдёт накануне празднования "Дня дворника" в мае - после того, как состоится весенне-летняя часть конкурса.

На звание лучшего дворника в зимний период претендуют:
- Игорь Юрасов (Ленинский район);
- Анна Дмитриева (Приокский район);
- Роман Забродин (Канавинский район);
- Станислав Корниенко (Советский район);
- Илхомбой Жуманиезов (Нижегородский район);
- Татьяна Кондратова (Автозаводский район);
- Евгений Коновалов (Московский район);
- Анна Клюева (Сормовский район);
- Степан Антропов (Новинский сельсовет).

Напомним, в прошлом году в зимней уборке лучшей была признана дворник из Автозаводского района Людмила Коновалова. Второе место занял Мардон Хайитбай Угли Батиров из Нижегородского района, третье - Наталья Данилычева из Приокского района.

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Теги:
Городское хозяйство дворники Конкурсы
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