Нижегородцы народным голосованием определили лучших дворников города Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем нНовгороде завершилось онлайн-голосование за лучшего дворника, которое проходило на платформе "Лобачевский". Нижегородцы сами выбирали лучших специалистов по районам города в номинации "Зимняя уборка".

Как рассказали в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры, все победители интернет-голосования примут участие в следующем этапе конкурса. Но все они будут награждены дипломами и поощрены ценными подарками.

На втором этапе городская конкурсная комиссия проведёт объезды придомовых территорий, которые содержат дворники. По итогам объезда будет определён победитель конкурса "Лучший дворник Нижнего Новгорода" и обладатели призовых мест.

Награждение победителей пройдёт накануне празднования "Дня дворника" в мае - после того, как состоится весенне-летняя часть конкурса.



На звание лучшего дворника в зимний период претендуют:

- Игорь Юрасов (Ленинский район);

- Анна Дмитриева (Приокский район);

- Роман Забродин (Канавинский район);

- Станислав Корниенко (Советский район);

- Илхомбой Жуманиезов (Нижегородский район);

- Татьяна Кондратова (Автозаводский район);

- Евгений Коновалов (Московский район);

- Анна Клюева (Сормовский район);

- Степан Антропов (Новинский сельсовет).