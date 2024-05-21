Евгений Люлин: "Важно сохранять в чистоте русский язык" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление в связи с 225-летием со дня рождения А.С. Пушкина.

"Дорогие земляки! Поздравляю всех с 225-летием со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, создателя литературного русского языка!

К праздничной дате реализованы проекты, сделавшие путешествие по пушкинским местам Нижегородской области незабываемым. Живую память о Пушкине у нас хранит усадьба в селе Большое Болдино, где собраны уникальные экспонаты, царит особый дух "болдинской осени", вдохновившей великого поэта и прозаика на создание множества шедевров.

Важно сохранять в чистоте русский язык, исключать чужеродные заимствования, повышать грамотность и культуру речи, совершенствовать программу и методики преподавания русского и литературы детям. Желаю всем, кто любит, ценит и гордится родным языком, успехов и благополучия!", - сказал Евгений Люлин.