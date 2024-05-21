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Общество

Евгений Люлин: "Важно сохранять в чистоте русский язык"

06 июня 2024 08:30  [62] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление в связи с 225-летием со дня рождения А.С. Пушкина.

"Дорогие земляки! Поздравляю всех с 225-летием со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, создателя литературного русского языка!

К праздничной дате реализованы проекты, сделавшие путешествие по пушкинским местам Нижегородской области незабываемым. Живую память о Пушкине у нас хранит усадьба в селе Большое Болдино, где собраны уникальные экспонаты, царит особый дух "болдинской осени", вдохновившей великого поэта и прозаика на создание множества шедевров. 

Важно сохранять в чистоте русский язык, исключать чужеродные заимствования, повышать грамотность и культуру речи, совершенствовать программу и методики преподавания русского и литературы детям. Желаю всем, кто любит, ценит и гордится родным языком, успехов и благополучия!", - сказал Евгений Люлин. 

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Теги:
Евгений Люлин Памятные даты
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