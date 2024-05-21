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Экономика

Средняя зарплата в 150 тысяч рублей зафиксирована в двух регионах РФ

28 мая 2024 12:02  [37] Экономика

Средняя зарплата в 150 тысяч рублей в феврале 2024 года была зафиксирована в двух регионах страны, сообщает РИА "Новости".

По данным издания, речь идет о Магаданской области и Чукотке.

Кроме того, почти достигли данного показателя такие регионы, как Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва.

Как сообщалось ранее, минимальный порог прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может составить 150 тыс. рублей, данная тема в настоящее время обсуждается в Госдуме.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее рассказал о планируемой модернизации налогового законодательства.

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Теги:
Зарплата Налоги экономика
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