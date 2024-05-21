Средняя зарплата в 150 тысяч рублей зафиксирована в двух регионах РФ

Средняя зарплата в 150 тысяч рублей в феврале 2024 года была зафиксирована в двух регионах страны, сообщает РИА "Новости".
По данным издания, речь идет о Магаданской области и Чукотке.
Кроме того, почти достигли данного показателя такие регионы, как Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва.
Как сообщалось ранее, минимальный порог прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может составить 150 тыс. рублей, данная тема в настоящее время обсуждается в Госдуме.
Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее рассказал о планируемой модернизации налогового законодательства.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+