Деревья высадили на улицах Воровского и Костина в Нижнем Новгороде, сообщает ИА "Время Н".
Согласно информации, около бизнес-центра "Мост" появились клены и ели, всего порядка двух десятков саженцев.
Кроме того, в этом году также появились новые липы на улице Минина.
Напомним, в рамках компенсационного озеленения в Нижнем Новгороде в этом году будет высажено 1,2 тысяч деревьев и 234 кустарников. Помимо этого, в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" планируется посадить еще 1,2 тысяч деревьев и около 14 тысяч кустарников.
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