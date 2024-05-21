Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
Жителей Нижнего Новгорода просят оценить работу полиции
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 мая 2024 13:26  [49] Обновление территории Нижегородской ярмарки пройдет при поддержке ОМК
28 мая 2024 13:05  [80] Деревья высадили на улицах Воровского и Костина
28 мая 2024 12:56  [89] Чиновника из Нижегородской области оштрафовали за нецелевое использовании средств
28 мая 2024 12:46  [81] СДЭК третьи сутки подряд не может возобновить выдачу посылок
28 мая 2024 12:11  [107] Нижегородская область вошла в топ-10 производителей мороженого
28 мая 2024 11:32  [127] Высокая пожароопасность лесов прогнозируется в Нижегородской области с 29 мая
28 мая 2024 11:14  [374] Тверская компания намерена построить дублер проспекта Ленина в Нижнем Новгороде
28 мая 2024 10:48  [212] Росприроднадзор обнаружил сброс сточных вод в реку Прорву под Нижним Новгородом
28 мая 2024 10:18  [151] Аллея мужества в честь нижегородцев-участников СВО появилась в Нижнем Новгороде
28 мая 2024 08:50  [158] Глеб Никитин: "От надёжности рубежей зависит развитие страны"
Общество

Деревья высадили на улицах Воровского и Костина

28 мая 2024 13:05  [80] Общество

Деревья высадили на улицах Воровского и Костина в Нижнем Новгороде, сообщает ИА "Время Н".

Согласно информации, около бизнес-центра "Мост" появились клены и ели, всего порядка двух десятков саженцев.

Кроме того, в этом году также появились новые липы на улице Минина.

Напомним, в рамках компенсационного озеленения в Нижнем Новгороде в этом году будет высажено  1,2 тысяч деревьев и 234 кустарников. Помимо этого, в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда"  планируется посадить еще 1,2 тысяч деревьев и около 14 тысяч кустарников.

 

 

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородский район озеленение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph