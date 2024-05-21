Деревья высадили на улицах Воровского и Костина Общество

Деревья высадили на улицах Воровского и Костина в Нижнем Новгороде, сообщает ИА "Время Н".

Согласно информации, около бизнес-центра "Мост" появились клены и ели, всего порядка двух десятков саженцев.

Кроме того, в этом году также появились новые липы на улице Минина.

Напомним, в рамках компенсационного озеленения в Нижнем Новгороде в этом году будет высажено 1,2 тысяч деревьев и 234 кустарников. Помимо этого, в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" планируется посадить еще 1,2 тысяч деревьев и около 14 тысяч кустарников.