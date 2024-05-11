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Около 14 тысяч кустарников посадят в 2024 году в Нижнем Новгороде

14 мая 2024 14:55  [73] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Почти 14 тысяч кустарников и 1,2 тысячи деревьев планируется посадить в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

Как сообщает городской департамент благоустройства, по ФКГС также будет высажено более 127 тысяч кв. метров газонов и многолетних цветников на площади 927 кв. метров. На городских улицах появятся спиреи, ивы, яблони, липы.  А на клумбах - овсянница, астильба, гейхера, лилейник, котовник.

По словам директора городского департамента благоустройства Елены Пеговой, в настоящее время высаживаются однолетние цветы. В летнее время работы будут продолжены. В общей сложности однолетние цветы будут высажены на площади 25 тысяч кв.метров.

В осеннее время будут организованы тюльпановые клумбы, также подсадка выпавших луковичных для создания еще более цветущего города весной 2025 года. 

Ранее сообщалось, что более 300 тысяч сеянцев ели и сосны высадят в Нижегородской области в этом году.

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Теги:
Благоустройство Нацпроект ФГКС
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