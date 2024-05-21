СДЭК третьи сутки подряд не может возобновить выдачу посылок Общество

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Один из крупнейших российских сервисов доставки СДЭК третий день не может возобновить приём и выдачу отправлений после масштабного технического сбоя.

В компании проинформировали, что продвинулись в восстановлении работы, но пока не могут полностью её возобновить.

"В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание", — цитирует пресс-службу СДЭКа телеканал "360".

При этом в компании заверили, что ПВЗ СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее завтрашнего дня, 29 мая.

"Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы", - сообщили представители в соцсетях.

Напомним, в воскресенье, 26 мая, в работе СДЭК произошёл технический сбой, затронувший вычислительные мощности и ограничивший работу сайта и приложения. По этой причине компания временно приостановила обработку посылок по всей России.