"Хромос Инжиниринг" из Дзержинска получит 200 млн рублей на создание хроматографов

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ООО "Хромос Инжиниринг" из Дзержинска в Нижегородской области получит грант в 200 млн рублей на создание хроматографов для нефтегазовой отрасли. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Программно-аппаратный комплекс "Хромос ПГХ-1000.1" будет применяться для контроля качества добываемого, транспортируемого и перерабатываемого газа. Оборудование будет размещено по всей территории России, в том числе, в условиях крайнего севера.
Грант компании предоставит федеральный Центр поддержки инжиниринга и инноваций (ЦПИИ).
По программе "Технологическое доращивание" предприятия могут получить от 25 млн до 250 млн рублей на реализацию проектов в срок до трех лет.
"Программа ЦПИИ позволяет региональным производителям выполнять заказы крупнейших компаний страны, что позволяет нашим предприятиям наращивать мощности, увеличивать прибыль и создавать новые рабочие места. Нижегородская область находится в топ-5 регионов по объему одобренной поддержки. По программе "Доращивание" нижегородские предприятия получат гранты на общую сумму 930 млн рублей", - сообщил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян.
Министр промышленности региона Максим Черкасов добавил, что программно-аппаратный комплекс контроля качества показателей газа, разработанный дзержинским предприятием, не имеет аналогов в стране.
"Запуск его производства позволит заместить иностранное оборудование такого типа. На этот проект уже есть заказчик – крупная российская нефтегазовая корпорация", - пояснил Черкасов.
Напомним, новый цех по выпуску стекла построили на Бору в Нижегородской области.
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