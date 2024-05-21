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Экономика

"Хромос Инжиниринг" из Дзержинска получит 200 млн рублей на создание хроматографов

28 мая 2024 13:48  [110] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО "Хромос Инжиниринг" из Дзержинска в Нижегородской области получит грант в 200 млн рублей на создание хроматографов для нефтегазовой отрасли. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Программно-аппаратный комплекс "Хромос ПГХ-1000.1" будет применяться для контроля качества добываемого, транспортируемого и перерабатываемого газа. Оборудование будет размещено по всей территории России, в том числе, в условиях крайнего севера.

Грант компании предоставит федеральный Центр поддержки инжиниринга и инноваций (ЦПИИ).

По программе "Технологическое доращивание" предприятия могут получить от 25 млн до 250 млн рублей на реализацию проектов в срок до трех лет.

"Программа ЦПИИ позволяет региональным производителям выполнять заказы крупнейших компаний страны, что позволяет нашим предприятиям наращивать мощности, увеличивать прибыль и создавать новые рабочие места. Нижегородская область находится в топ-5 регионов по объему одобренной поддержки. По программе "Доращивание" нижегородские предприятия получат гранты на общую сумму 930 млн рублей", - сообщил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Министр промышленности региона Максим Черкасов добавил, что программно-аппаратный комплекс контроля качества показателей газа, разработанный дзержинским предприятием, не имеет аналогов в стране.

"Запуск его производства позволит заместить иностранное оборудование такого типа. На этот проект уже есть заказчик – крупная российская нефтегазовая корпорация", - пояснил Черкасов.

Напомним, новый цех по выпуску стекла построили на Бору в Нижегородской области.

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Теги:
Нефть Промышленность
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