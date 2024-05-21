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Общество

"Поезда здоровья" с начала года побывали уже в 319 населённых пунктах области

28 мая 2024 15:47  [80] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 19,4 тысячи жителей 319 населённых пунктов получили медицинскую помощь в пяти "Поездах здоровья" с начала 2024 года. За 20 недель мобильные медицинские бригады осуществили 100 выездов, сообщили Минздраве Нижегородской области. Нижегородцы смогли получить более 33,6 тысячи консультаций узких специалистов и пройти свыше 84,1 тысячи различных исследований.

В областной больнице им.Семашко рассказали, что у жителей региона было выявлено свыше 4,5 тысячи заболеваний, в том числе более 120 случаев злокачественных новообразований. Часть пациентов - около 1,4 тысячи - отправили на дополнительные обследования в центральные районные больницы и профильные областные учреждения, ещё около тысячи были госпитализированы.

Напомним, мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней. 

В 2023 году в "Поездах здоровья" были обследованы 55,2 тысячи нижегородцев. Проведено 101,7 тысячи консультаций узких специалистов и 207,4 тысячи диагностических исследований.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Поезда здоровья
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