Подрядчика оштрафовали за срыв сроков капремонта поликлиники в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал прокуратуры Нижегородской области

ГП НО "ДИРОН" оштрафовали за срыв сроков капремонта корпуса поликлиники в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что городская больница № 47 в рамках нацпроекта "Здравоохранение" заключила контракт с ГП НО "ДИРОН" на выполнение капремонта корпуса второго поликлинического отделения, которое расположено на улице Снежной, 15.

Подрядчик не завершил капремонт здания в срок.

По данному факту прокуратура возбудила административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков).В результате должностное лицо подрядной организации оштрафовали на 142 тысячи рублей.

После вмешательства прокуратуры Ленинского района подрядчик завершил капремонт корпуса поликлиники.

Напомним, Нижегородская академии МВД взыскала 180 млн рублей с застройщика общежития.