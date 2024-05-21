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Происшествия

Более 520 краж с применением IT-технологий зарегистрировано с начала года в Нижегородской области

29 мая 2024 11:49  [80] Происшествия

С начала года в Нижегородской области зарегистрировано 525 краж с применением IT-технологий, сообщает pravda-nn.ru.

По данным регионального ГУ МВД, в результате проведения оперативных мероприятия 233 человека привлечено к ответственности.

При этом около 80% таких преступлений совершено при помощи телефонного звонка, а еще 20% - это мошенничество в интернете. Чаще всего злоумышленники выдают себя за сотрудников банка или за полицейских.

Всего с начала года в регионе было зафиксировано почти 2,2 тыс.случаев кибермошенничества, отметили в нижегородском ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что нижегородская пенсионерка перевела мошенникам около 1,3 млн рублей.
 

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Теги:
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