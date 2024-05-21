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Общество

Уроки по энергетике от Эн+ охватили более 900 учащихся Автозаводского района

29 мая 2024 13:10  [84] Общество

Заключительные уроки, посвящённые энергетической отрасли и компании Эн+, прошли в школах Автозаводского района Нижнего Новгорода. За весь учебный год они охватили более 900 учащихся 9-х- 11-х классов. 

Старшеклассникам рассказали с чего начиналась нижегородская энергетика и где работала первая силовая станция в нашем городе. Кроме того, сотрудники ГК "Волгаэнерго" более подробно рассказали про профессию энергетика, какими личностными качествами и знаниями необходимо обладать, чтобы им стать, насколько это востребовано и престижно сегодня. 

"Важно, что для становления профессиональным энергетиком, необходимо проявлять интерес к естественным наукам и инновациям, иметь технический склад ума и уделять большое внимание к деталям", - отмечает лектор от Эн+, сотрудник ГК "Волгаэнерго" Евгения Гусева.

Сегодня энергохолдинг Эн+ занимается развитием образовательных программ и профессиональным становлением молодых кадров в компании. Получить профильное образование можно в 14 техникумах и вузах по всей стране, с которыми сотрудничает Эн+ с дальнейшим трудоустройством на предприятия.

"Многие потребляемые нами ресурсы, такие как свет, вода, тепло производятся именно на предприятиях энергетической сферы, силами энергетиков. Именно от их труда зависит комфорт в каждом доме и эффективная работа любого предприятия. И мы хотим не просто рассказать про профессию энергетика, но и заинтересовать ребят, больше рассказать про энергетическую отрасль. Возможно, в дальнейшем именно эти ребята придут работать к нам на предприятия", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Напомним, подготовка профессиональных кадров для энергетической отрасли является одним из приоритетных направлений компании Эн+. Эта идея была сформирована более 10 лет назад основателем компании Олегом Дерипаской.

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Теги:
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