ФССП Нижегородской области организует "горячую линию" по коррупции

"Горячая линия" по вопросам противодействия коррупции пройдет 30 мая с 14:00 до 16:00 в Главном управлении ФССП России по Нижегородской области.
На вопросы жителей региона ответят сотрудники отдела собственной безопасности Главного управления.
На прямую линию по номеру телефона 8 (831) 223-29-90 каждый гражданин может сообщить информацию о неисполнении служебных обязанностей сотрудниками ведомства, нарушениях требований к служебному поведению, случаях конфликта интересов, превышении служебных полномочий, фактах вымогательства со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях.
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