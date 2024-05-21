Боец с позывным "Опал": "Единство народов – важный фактор Победы" Общество

Фото: Дом народного единства

Боец с позывным "Опал" - из Казахстана, но летом 2023 года отправился добровольцем на СВО. Недавно он принял российское гражданство и продолжает служить в разведывательном батальоне. Об этом сообщили в Доме народного единства.

"Я русский. Здесь мои друзья, родные, здесь мои корни. Я родился в Нижнем, в возрасте пяти лет переехал с родителями в Казахстан. Там выучился на медика. И вот спустя 34 года вернулся на родину вместе с семьей. Гражданство получил в упрощенном порядке при заключении контракта на военную службу", - рассказал "Опал".

Сейчас мужчина находится на реабилитации после ранения.

"Спасибо врачам, что поставили меня на ноги. Выплаты, положенные в связи с ранениями, получил. В течение двух недель деньги пришли на мою карту. Забота государства чувствуется. С женой купили однокомнатную квартиру рядом с родными на одной улице. Будем жить!", - говорит доброволец.

Государство обеспечивает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Так, увеличены выплаты для тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ в военкоматах Нижнего Новгорода. В итоге единовременная материальная поддержка составит 1 миллион рублей — 195 тысяч от Минобороны РФ, 500 тысяч — от региона и 305 тысяч — от города.

Для тех, кто заключает контракты в других муниципалитетах Нижегородской области, действуют региональные и федеральные единовременные выплаты. С 1 марта 2024 года в Нижегородской области установлена новая региональная выплата в размере 500 тыс. рублей военным специалистам, заключающим контракт с Министерством обороны РФ и поступающим во вновь формируемые подразделения. В итоге единовременная материальная поддержка таких специалистов, с учетом федеральной выплаты, достигает 695 тыс. рублей.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

По словам добровольца, единство народов – важный фактор победы. На передовой сейчас сражаются воины не только из регионов многонациональной России, но и из соседних государств.

"Добровольцы служат под одним флагом России. Все мы как один защищаем Родину, своих товарищей. Я в каждом уверен как в себе. Наша сплоченность – залог скорой победы", - говорит "Опал".

Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/. По телефону центра можно задать и вопросы о зачислении в новые военные формирования, по которым можно также обращаться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.