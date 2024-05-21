Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 мая 2024 17:06  [27] Центр народной дипломатии открылся в Нижнем Новгороде
29 мая 2024 16:48  [65] Владимир Путин поручил создать цифровую платформу в сфере туризма
29 мая 2024 16:32  [82] Боец с позывным "Опал": "Единство народов – важный фактор Победы"
29 мая 2024 16:20  [93] Подпольный игорный клуб накрыли в Ленинском районе Нижнего Новгорода
29 мая 2024 15:59  [85] Безопасное лето: в Нижегородской области проходят профилактические мероприятия для детей и родителей
29 мая 2024 15:33  [116] Более 120 единиц инвентаря и товаров изъяли у нелегальных торговцев на Автозаводе
29 мая 2024 15:09  [122] Минфин предложил ввести вычеты по НДФЛ за сдачу ГТО и участие в диспансеризации
29 мая 2024 14:58  [130] ФССП Нижегородской области организует "горячую линию" по коррупции
29 мая 2024 14:30  [149] Росприроднадзор проведёт внеплановую проверку балахнинского "Биотехсервиса"
29 мая 2024 14:12  [161] "Т Плюс" приняла участие в рабочем совещании по подготовке к отопительному сезону
Общество

Боец с позывным "Опал": "Единство народов – важный фактор Победы"

29 мая 2024 16:32  [82] Общество

Фото: Дом народного единства

Боец с позывным "Опал" - из Казахстана, но летом 2023 года отправился добровольцем на СВО. Недавно он принял российское гражданство и продолжает служить в разведывательном батальоне. Об этом сообщили в Доме народного единства.

"Я русский. Здесь мои друзья, родные, здесь мои корни. Я родился в Нижнем, в возрасте пяти лет переехал с родителями в Казахстан. Там выучился на медика. И вот спустя 34 года вернулся на родину вместе с семьей. Гражданство получил в упрощенном порядке при заключении контракта на военную службу", - рассказал "Опал".

Сейчас мужчина находится на реабилитации после ранения. 

"Спасибо врачам, что поставили меня на ноги. Выплаты, положенные в связи с ранениями, получил. В течение двух недель деньги пришли на мою карту. Забота государства чувствуется. С женой купили однокомнатную квартиру рядом с родными на одной улице. Будем жить!", - говорит доброволец.

Государство обеспечивает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Так, увеличены выплаты для тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ в военкоматах Нижнего Новгорода. В итоге единовременная материальная поддержка составит 1 миллион рублей — 195 тысяч от Минобороны РФ, 500 тысяч — от региона и 305 тысяч — от города.

Для тех, кто заключает контракты в других муниципалитетах Нижегородской области, действуют региональные и федеральные единовременные выплаты. С 1 марта 2024 года в Нижегородской области установлена новая региональная выплата в размере 500 тыс. рублей военным специалистам, заключающим контракт с Министерством обороны РФ и поступающим во вновь формируемые подразделения. В итоге единовременная материальная поддержка таких специалистов, с учетом федеральной выплаты, достигает 695 тыс. рублей.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

По словам добровольца, единство народов – важный фактор победы. На передовой сейчас сражаются воины не только из регионов многонациональной России, но и из соседних государств. 

"Добровольцы служат под одним флагом России. Все мы как один защищаем Родину, своих товарищей. Я в каждом уверен как в себе. Наша сплоченность – залог скорой победы", - говорит "Опал".

Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/. По телефону центра можно задать и вопросы о зачислении в новые военные формирования, по которым можно также обращаться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дом народного единства СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph