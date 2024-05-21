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Бизнес

Дзержинск занял первое место в рейтинге муниципалитетов по развитию предпринимательства

29 мая 2024 17:52  [74] Бизнес

Дзержинск занял первое место в рейтинге эффективности работы муниципальных образований Нижегородской области по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в 2023 году. Об этом сообщили в региональном Минпромторге.

На втором месте – Павловский муниципальный округ, на третьем – Городецкий. Также в десятку лучших вошли Семёновский городской округ, Тоншаевский, Бутурлинский, Володарский, Богородский, Дивеевский, Ардатовский муниципальные округа.

Заместитель губернатора Андрей Саносян рассказал, что рейтинг формируется на базе ключевых показателей, отражающих уровень развития бизнеса в муниципалитете, а также на мнении местных предпринимателей о работе администрации муниципалитета.

Чтобы сохранять высокие позиции в рейтинге, муниципалитетам необходимо не только помогать с получением областных и федеральных мер господдержки, но и разрабатывать собственные, а также активно взаимодействовать с предпринимательским сообществом.

Рейтинг ежегодно составляет региональный Минпром в соответствии с целями и задачами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" на основании четырёх групп индикаторов. В первую входят экономические показатели, такие как количество субъектов МСП, доля среднесписочной численности работников, доля налогов на совокупный доход, доля отгруженных товаров собственного производства.

В этом году введены дополнительные баллы для успешных районов, которые выступили в качестве наставников для более слабых коллег. Так, например, Павловский муниципальный округ стал наставником для Дивеевского, который в прошлом году занимал 36 строчку рейтинга, а в этом году поднялся на 27 пунктов. А Павлово, получив дополнительные баллы, само поднялось с шестого на второе место.

Арзамас благодаря поддержке Дзержинска поднялся в рейтинге на 17 строчек, а Чкаловск при поддержке Городецкого округа прибавил 15 пунктов.

Один из наибольших скачков в рейтинге (+23 строчки) показал Богородский муниципальный округ, который в этом году занял 8 место. Этому способствовала активизация поддержки предпринимателей по линии центра "Мой бизнес" и увеличение вложений администрации в программы поддержки предпринимательства.

"Благодарю за признание заслуг Дзержинска в развитии малого и среднего предпринимательства. Ежегодно число зарегистрированных предпринимателей растёт - по итогу 2023 года у нас стало на 770 предпринимателей больше. Это связано также с активным оформлением самозанятости – малый бизнес выходит из тени. Кроме того, на рост влияют различные государственные программы, меры господдержки, гранты, в том числе от администрации муниципалитета, от областного правительства, от структур поддержки предпринимательства. Сегодня бизнес чувствуют реальную поддержку", - отметил глава Дзержинска Иван Носков.

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Теги:
Инвестиции Предприниматели Рейтинг
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