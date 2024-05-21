Ремонт Театра кукол стартовал в Нижнем Новгороде Культура и отдых

В Нижнем Новгороде стартовал капитальный ремонт в Академическом театре кукол на улице Большой Покровской, 39. Как сообщили в региональном Минкульте, работы проводятся в рамках нацпроекта "Культура". На эти цели выделено 52 млн рублей.

Сообщается, что запланированы ремонт и реставрация фасада здания, а также большого зрительного зала, где будет обновлён интерьер и установлены новые современные кресла, оснащённые механизмом подъёма для маленьких зрителей.

Старые театральные кресла, которые находятся в хорошем состоянии, будут переданы Союзу театральных деятелей и в муниципальные учреждения культуры.

В связи с началом ремонтных работ, до конца театрального сезона спектакли театра кукол, которые шли на Большой сцене, будут показывать в Нижегородском доме актёра им. В.В. Вихрова (ул. Пискунова, д.10).

Но при этом Малая сцена продолжит свою работу.

В прошлом году в кукольном театре отремонтировали кровлю, заменили стёкла центрального витража. На ремонт репетиционного зала и витражного окна в здании театра кукол в Нижнем Новгороде было выделено 20,5 млн рублей. и еще 13 млн рублей- на ремонт крыши.

Напомним, что в феврале Нижегородский академический театр кукол отметил своё 95-летие. Здание театра является объектом культурного наследия.

Нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".