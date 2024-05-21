Мошенники обманули жителя Навашинского района почти на 190 тысяч рублей

Житель деревни Ярцево в Навашинском районе лишился 185 тыс. рублей после телефонного общения с мошенниками. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД.
Согласно информации, 64-летнему потерпевшему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка.
Далее, аферистка сообщила, что личный кабинет потерпевшего на портале Госуслуг якобы пытались взломать и взять кредит.
Для защиты сбережений злоумышленница посоветовала немедленно дойти до ближайшего банкомата и перевести все средства на "безопасный" счет.
Потерпевший выполнил все требования мошенников и лишился сбережений. По данному факту возбуждено уголовное дело, преступников ищут.
Ранее сообщалось, что нижегородская пенсионерка перевела мошенникам почти 1,3 млн рублей.
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