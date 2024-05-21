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Общество

Почти 500 протоколов за парковку на газонах составлено в Нижнем Новгороде

30 мая 2024 12:26  [55] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Специалисты административно-технической инспекции Нижнего Новгорода с начала этого года составили 485 протоколов об административных правонарушениях, связанных с парковкой автомобилей на озеленённых территориях. Суммарный размер штрафов составил более 900 тысяч рублей. Причём привлекались как физические, так и должностные лица.

Как сообщили в пресс-службе АТИ, в ходе ежедневных рейдов инспекторы фотографируют госномер машины и само нарушение так, чтобы в кадр попал и бордюрный камень, и газон. Затем информация отправляется в Госавтоинспекцию для определения данных собственников.

"Далее мы уведомляем собственника транспортного средства о нарушении и составляем протокол об административном правонарушении, который рассматривается в административной комиссии с вынесением штрафных санкций", – рассказали о процедуре в ведомстве.

В АТИ поступают обращения от горожан по поводу состояния газонов во дворах из-за регулярных парковок там автомобилей. При этом сами жители могут определить, как обустроить свои придомовые территории. Старшие домов могут выйти с инициативой провести общее собрание собственников помещений (как жилых, так и нежилых) и принять решение, что будет размещаться на земельном участке: детские площадки, парковка или озеленение.

Напомним, размещение автомобилей на газонах наказывается штрафом. размер которого для граждан составляет от 2-4 тысячи рублей, для должностных лиц – 5-10 тысяч рублей, а для юрлиц – 30-60 тысяч рублей.

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Теги:
Автомобили АТИ Парковки
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