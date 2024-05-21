Реестр должников по алиментам появится в России в 2025 году Общество

В России законодательно утверждено создание реестра должников по алиментам. Соответствующий закон накануне подписал президент Владимир Путин.

Напомним, проект закона о создании реестра должников по алиментам в прошлом году подготовило правительство РФ. В реестр предложили включить информацию о лицах, которых привлекли к административной и уголовной ответственности, а также тех, кто находится в розыске.

Авторы инициативы пояснили, что появление такого документа позволит создать правовой механизм, который позволит воздействовать на уклоняющихся от выплаты алиментов россиян.

Госдума приняла закон 6 мая, Совет Федерации одобрил его 22 мая.

Как сообщает телеканал "360", документ вступит в силу спустя год после подписания - 29 мая 2025 года.

Согласно документу, в федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 2007 года будут внесены коррективы. В реестр включат сведения о должниках, привлечённых к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных детей от 18 лет, либо нетрудоспособных родителей. Также в реестре появятся данные о должниках, объявленных приставами в розыск.

Информацию будут вносить в реестр в течение 5 дней после её поступления в Федеральную службу судебных приставов, затем в течение суток должник получит оповещение о включении его в реестр в течение суток. Сведения по исполнительным производствам останутся общедоступными до момента фактического погашения задолженности.

Напомним, что около 1,1 млрд рублей задолженности по алиментам взыскали с нижегородцев в 2023 году. К административной ответственности за неуплату алиментов привлечён 2061 нижегородец, 1032 должника - к уголовной ответственности.

Согласно информации, предоставленной ГУФССП по Нижегородской области, в праве выезда за пределы РФ ограничены почти 10 000 должников по алиментным обязательствам.