Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
Нижегородские проекты победили в премии Russian Traveler Awards 2023
"Волги" снова начнут собирать в Нижнем Новгороде
Электричка свяжет Кстово и Мызу в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
25 декабря 2023 17:31  [44] Около 1,1 млрд рублей задолженности по алиментам взыскали с нижегородцев
25 декабря 2023 17:14  [46] Студенты Мининского университета подготовили праздник для детей участников СВО
25 декабря 2023 16:40  [118] Сказочный Ледовый лабиринт от Эн+ начали строить в Автозаводском парке
25 декабря 2023 16:34  [118] Маткапитал будет выплачиваться только на детей с гражданством РФ по рождению
25 декабря 2023 16:08  [145] Акция "Счастливый билет" пройдет в трамваях Нижнего Новгорода 26 декабря
25 декабря 2023 15:50  [139] Коронавирус JN.1 вытеснил другие подвиды заболевания в мире
25 декабря 2023 15:28  [150] Депутаты нижегородского Заксобрания принимают участие в акции "Ёлка желаний"
25 декабря 2023 15:00  [149] Противопожарный режим установят в Нижегородской области в новогодние праздники
25 декабря 2023 14:42  [145] Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:13  [203] "Рождественский поезд" запустят между Нижним Новгородом и Арзамасом
Общество

Около 1,1 млрд рублей задолженности по алиментам взыскали с нижегородцев

25 декабря 2023 17:31  [44] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Руководитель ГУФССП России по Нижегородской области - главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин в ходе прямого эфира ЦУР рассказал о работе ведомства.

Согласно информации, в результате мер принудительного исполнения с января по ноябрь 2023 года в пользу различных категорий взыскателей перечислено почти 14 млрд рублей, из которых взысканная сумма по зарплате составила более 63 млн рублей, в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, погашено 199 млн рублей.

Также на данный момент взыскано 1,1 млрд рублей задолженностей по алиментам против 552 млн рублей в 2021 году.

Александр Юдин отметил, что рост показателей стал возможен благодаря активному применению к должникам ограничений в неимущественных правах. Так, 93% неплательщиков не могут выехать за границу, а сесть за руль не смогут 1500 нижегородцев.

К административной ответственности за неуплату алиментов привлечен 2061 нижегородец, 1032 должника - к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что более 13 000 нижегородцев ограничили в выезде из РФ из-за долгов по алиментам.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Судебные приставы ФССП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph