Около 1,1 млрд рублей задолженности по алиментам взыскали с нижегородцев Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Руководитель ГУФССП России по Нижегородской области - главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин в ходе прямого эфира ЦУР рассказал о работе ведомства.

Согласно информации, в результате мер принудительного исполнения с января по ноябрь 2023 года в пользу различных категорий взыскателей перечислено почти 14 млрд рублей, из которых взысканная сумма по зарплате составила более 63 млн рублей, в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, погашено 199 млн рублей.

Также на данный момент взыскано 1,1 млрд рублей задолженностей по алиментам против 552 млн рублей в 2021 году.

Александр Юдин отметил, что рост показателей стал возможен благодаря активному применению к должникам ограничений в неимущественных правах. Так, 93% неплательщиков не могут выехать за границу, а сесть за руль не смогут 1500 нижегородцев.

К административной ответственности за неуплату алиментов привлечен 2061 нижегородец, 1032 должника - к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что более 13 000 нижегородцев ограничили в выезде из РФ из-за долгов по алиментам.