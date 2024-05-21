Нижегородские проекты победили в двух номинациях конкурса "Торговля России" Бизнес

Два проекта из Нижегородской области стали победителями конкурса "Торговля России". Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, лучшим мобильным торговым объектом признан фудтрак "Фрикенпель", а лучшей торговой улицей стал Гостиный ряд в Арзамасе.

Конкурс организует Минпромторг РФ. В этом году на конкурс подали заявки более 2 тысяч организаций. Победителей объявили в рамках X Международном форуме бизнеса и власти "Неделя российского ритейла 2024" в Москве.

Глава нижегородского профильного министерства Максим Черкасов отметил, что "Торговля России" – это имиджевый конкурс, позволяющий региональным компаниям и авторам проектов заявить о себе на уровне всей страны, а также тиражировать лучшие практики.

Для того, чтобы победить, компании должны иметь высокий уровень качества продукции, оборудования и сервиса. Также оценивались внешний вид, популярность, посещаемость и условия, существующие в регионе для развития бизнеса.

В Нижегородской области организации торговли активно используют господдержку в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", отметил Максим Черкасов.

Владелец фудтрака "Фрикенпель" Константин Дорощук рассказал, что его компания побеждает в конкурсе уже второй раз: в 2022 году сеть уличной еды "ПельЧеби", торгующая жареными пельменями в стаканах, победила в номинации "Лучший нестационарный торговый объект". За два года удалось расширить сеть до семи точек продаж и четырёх партнёров.

"Эта премия очень важна, так как мы развиваем индивидуальность нашего бренда. Уверены, что будем завоевывать ещё много наград и повышать рейтинг Нижнего Новгорода как лучшего города России!" - поделился Константин Дорощук.

Гостиный ряд в Арзамасе был реконструирован в рамках паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров". Для каждого здания разработали своё решение в том числе по вывескам. Активное содействие в работе оказало местное предпринимательское сообщество. Сейчас здесь работают более 20 организаций торговли.

Конкурс "Торговля России" проводится с 2018 года, и торговые организации Нижегородской области ежегодно принимают участие в нём и занимают призовые места. Лучшими торговыми улицами признавались Большая Покровская и Рождественская; лучшими магазинами - "Море&More", "Победа" ИП Чернышев (Лысково) и галерея Handicraft (ОАО "Художественные промыслы"); лучшим розничным рынком - Павловский рынок, и т.д.