Многодетным семьям нижегородцев компенсируют 50% платы за жилое помещение Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Заксобрания Нижегородской области на заседании 30 мая внесли изменения в закон Нижегородской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей", предложенные губернатором Глебом Никитиным.

Законопроект устанавливает ежемесячную денежную компенсацию в размере 50% платы за жилое помещение. В соответствии с ним, с 1 апреля 2024 года всем нижегородским многодетным семьям будет произведён перерасчёт.

Также в законе упоминается сохранение мер соцподдержки для многодетных семей, в которых старшему ребёнку исполнилось 18 лет, до тех пор, пока он очно учится. Для продления данной меры поддержки нужно предоставить справку о зачислении в профессиональную образовательную организацию или в вуз.

Кроме того, сообщили в региональном парламенте, в соответствии с Указом президента РФ статус многодетной семьи становится бессрочным. На федеральном уровне утверждено удостоверение единого образца.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин отметил, что в Год семьи депутаты Заксобрания полностью пересматривают всё законодательство в социальной сфере по мерам поддержки семей с детьми.

"Стараемся не только совершенствовать, но и устранять существующие пробелы. У нас уже реализуется меры поддержки, установленные в Указе: из семи мер – три полностью", - указал он.

Ранее сообщалось, что нижегородские парламентарии обсудили меры поддержки многодетных семей.