Благотворительный фонд "Поколение АШАН" продолжает восстановление лесной экосистемы Нижегородской области Общество

Благотворительный фонд "Поколение АШАН" высадил 3 000 саженцев сосны обыкновенной в Дзержинском городском лесничестве Нижегородской области. Работы по лесовосстановлению территории продолжаются после лесного пожара в 2010 году.

В рамках национальной программы по лесовосстановлению "Зелёное поколение" 40 волонтеров БФ "Поколение АШАН" вновь вернулись в Дзержинское городское лесничество, чтобы организовать дополнительные посадки сосны на территории 1 га. Ранее, в апреле 2023 года, фонд здесь высадил 3,5 тысячи саженцев сосны обыкновенной.

Территория Дзержинского городского лесничества относится к защитным лесам и играет большую роль в поддержании экологической стабильности и комфортных условий для местных жителей. Высаживаемая порода – сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) – характерна для естественных насаждений местности, наилучшим образом приспособлена для произрастания на песчаных и супесчаных почвах, более других пород устойчива к воздействию пожаров и обладает лучшим потенциалом роста и продуктивности в данных условиях. Так, было посажено 3 000 новых деревьев, а также проведен контроль приживаемости прошлой посадки.

Главная задача программы фонда "Зелёное поколение" – это развитие, сохранение и возрождение природных территорий, а также формирование экологического сознания у населения. Общий бюджет программы, запланированный на первое полугодие 2024 года, – 4 000 000 рублей.

"Нижегородская область – это четвертый регион, который мы посетили в этом году в рамках "Зелёного поколения". Важно отметить, что наша команда контролирует каждый участок, где проводит высадки, возвращается для проведения уходовых работ, а также организует дополнительные посадки, если это необходимо. Восстановление леса после пожара требует особого внимания, и мы очень довольны результатом наших трудов: 95% саженцев из прошлогодней посадки в Дзержинском городском лесничестве прижились и прекрасно себя чувствуют. Также хочу выразить большую благодарность волонтерам. Наше эко-сообщество расширяется, и в этот раз в лесовосстановлении приняли участие еще больше волонтеров – 40 сотрудников и их детей", – отметила Юлия Трубицына, Директор благотворительного фонда "Поколение АШАН".