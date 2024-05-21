Частичное перекрытие Мызинского моста для ремонта продлится до июня
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Парковку запретили на улицах Горького и Белинского
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
31 мая 2024 11:20  [74] Более 12 000 жителей Нижегородской области получили уведомления о наличии задолженности за электроэнергию
31 мая 2024 10:55  [102] Благотворительный фонд "Поколение АШАН" продолжает восстановление лесной экосистемы Нижегородской области
31 мая 2024 10:27  [116] Т Плюс реконструирует павильон №7 магистральных тепловых сетей Дзержинска
31 мая 2024 09:46  [131] Новый рентген-аппарат установили в Семёновской ЦРБ по нацпроекту
31 мая 2024 09:27  [159] "НЕЙМАРК" и ННГУ будут готовить кадры для микроэлектронной промышленности
30 мая 2024 18:32  [374] Около 1700 нижегородцев обратились к уполномоченному по правам ребенка
30 мая 2024 18:14  [742] Парк 1 Мая в Нижнем Новгороде временно закроют на следующей неделе
30 мая 2024 17:58  [257] Два нижегородских проекта завоевали награды премии Silver Mercury
30 мая 2024 17:42  [257] Нижегородские судебные приставы взыскали 500 млн рублей долгов по алиментам
30 мая 2024 17:20  [281] Андрей Клещев возглавил Союз журналистов Нижегородской области
Общество

Благотворительный фонд "Поколение АШАН" продолжает восстановление лесной экосистемы Нижегородской области

31 мая 2024 10:55  [102] Общество

Благотворительный фонд "Поколение АШАН" высадил 3 000 саженцев сосны обыкновенной в Дзержинском городском лесничестве Нижегородской области. Работы по лесовосстановлению территории продолжаются после лесного пожара в 2010 году.

В рамках национальной программы по лесовосстановлению "Зелёное поколение" 40 волонтеров БФ "Поколение АШАН" вновь вернулись в Дзержинское городское лесничество, чтобы организовать дополнительные посадки сосны на территории 1 га. Ранее, в апреле 2023 года, фонд здесь высадил 3,5 тысячи саженцев сосны обыкновенной.

Территория Дзержинского городского лесничества относится к защитным лесам и играет большую роль в поддержании экологической стабильности и комфортных условий для местных жителей. Высаживаемая порода – сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) – характерна для естественных насаждений местности, наилучшим образом приспособлена для произрастания на песчаных и супесчаных почвах, более других пород устойчива к воздействию пожаров и обладает лучшим потенциалом роста и продуктивности в данных условиях. Так, было посажено 3 000 новых деревьев, а также проведен контроль приживаемости прошлой посадки.

Главная задача программы фонда "Зелёное поколение" – это развитие, сохранение и возрождение природных территорий, а также формирование экологического сознания у населения. Общий бюджет программы, запланированный на первое полугодие 2024 года, – 4 000 000 рублей.

"Нижегородская область – это четвертый регион, который мы посетили в этом году в рамках "Зелёного поколения". Важно отметить, что наша команда контролирует каждый участок, где проводит высадки, возвращается для проведения уходовых работ, а также организует дополнительные посадки, если это необходимо. Восстановление леса после пожара требует особого внимания, и мы очень довольны результатом наших трудов: 95% саженцев из прошлогодней посадки в Дзержинском городском лесничестве прижились и прекрасно себя чувствуют. Также хочу выразить большую благодарность волонтерам. Наше эко-сообщество расширяется, и в этот раз в лесовосстановлении приняли участие еще больше волонтеров – 40 сотрудников и их детей", – отметила Юлия Трубицына, Директор благотворительного фонда "Поколение АШАН". 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph