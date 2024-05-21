Нижегородские судебные приставы взыскали 500 млн рублей долгов по алиментам Общество

Судебные приставы в Нижегородской области взыскали с неплательщиков алиментов около 500 млн рублей за пять месяцев 2024 года. Об этом заявил руководитель ГУФССП по региону, главный судебный пристав Нижегородской области, полковник внутренней службы Александр Юдин на пресс-конференции в НОИЦ 30 мая.

По его словам, в 2023 году было взыскано с неплательщиков 1,3 млрд рублей.

"За неуплату алиментов привлечены к административной ответственности 783 человека, а на 380 нижегородцев заведены уголовные дела. Всем должникам запрещен выезд за границу. Около 960 должников по алиментам уклоняются от судебных приставов-исполнителей, скрывают свое место жительства и работы", - рассказал Юдин.

Руководитель ГУФССП по Нижегородской области добавил, что в управлении находилось 27 тысяч производств в отношении неплательщиков алиментов, а в настоящее время их число сократилось до 15 тысяч.

"Из них 30% дел приходится на женщин. Самой молодой должнице по алиментам всего 19 лет. Проблема в том, что около 80% мужчин-должников считают, что все взысканные средства мать ребенка будет тратить исключительно на себя, в частности, а не на детей. Такую тенденцию переломить очень сложно", - считает Александр Юдин.

Напомним, в России в 2025 году появится реестр должников по алиментам. В него включат сведения о должниках, привлечённых к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных детей от 18 лет, либо нетрудоспособных родителей. Также в реестре появятся данные о должниках, объявленных приставами в розыск.