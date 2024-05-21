Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Частичное перекрытие Мызинского моста для ремонта продлится до июня
Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
30 мая 2024 18:32  [80] Около 1700 нижегородцев обратились к уполномоченному по правам ребенка
30 мая 2024 18:14  [77] Парк 1 Мая в Нижнем Новгороде временно закроют на следующей неделе
30 мая 2024 17:58  [100] Два нижегородских проекта завоевали награды премии Silver Mercury
30 мая 2024 17:42  [106] Нижегородские судебные приставы взыскали 500 млн рублей долгов по алиментам
30 мая 2024 17:20  [120] Андрей Клещев возглавил Союз журналистов Нижегородской области
30 мая 2024 17:14  [106] Укрепляя традиции добрососедства: в Нижнем Новгороде проходят мероприятия, посвященные Дню соседей
30 мая 2024 16:55  [118] Штрафы за нарушение ночной продажи алкоголя в общепите составят до 150 тысяч рублей
30 мая 2024 16:29  [138] Александр Прудник: "Самосознание нижегородцев формировалось образом Волги и без него существовать не сможет"
30 мая 2024 16:20  [134] Нижний Новгород вошел в ТОП-5 городов для отдыха на реке
30 мая 2024 16:17  [133] Дмитрий Каминченко: "Реки Ока и Волга остаются одними из важнейших маркеров территориальной, нижегородской идентичности"
Общество

Нижегородские судебные приставы взыскали 500 млн рублей долгов по алиментам

30 мая 2024 17:42  [106] Общество

Судебные приставы в Нижегородской области взыскали с неплательщиков алиментов около 500 млн рублей за пять месяцев 2024 года. Об этом заявил руководитель ГУФССП по региону, главный судебный пристав Нижегородской области, полковник внутренней службы Александр Юдин на пресс-конференции в НОИЦ 30 мая.

По его словам, в 2023 году было взыскано с неплательщиков 1,3 млрд рублей.

"За неуплату алиментов привлечены к административной ответственности 783 человека, а на 380 нижегородцев заведены уголовные дела. Всем должникам запрещен выезд за границу. Около 960 должников по алиментам уклоняются от судебных приставов-исполнителей, скрывают свое место жительства и работы", - рассказал Юдин.

Руководитель ГУФССП по Нижегородской области добавил, что в управлении находилось 27 тысяч производств в отношении неплательщиков алиментов, а в настоящее время их число сократилось до 15 тысяч.

"Из них 30% дел приходится на женщин. Самой молодой должнице по алиментам всего 19 лет. Проблема в том, что около 80% мужчин-должников считают, что все взысканные средства мать ребенка будет тратить исключительно на себя, в частности, а не на детей. Такую тенденцию переломить очень сложно", - считает Александр Юдин.

Напомним, в России в 2025 году появится реестр должников по алиментам. В него включат сведения о должниках, привлечённых к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных детей от 18 лет, либо нетрудоспособных родителей. Также в реестре появятся данные о должниках, объявленных приставами в розыск.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
алименты Долги Судебные приставы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph