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Экономика

Цифровизация грузовых перевозок: временный тренд или экономическая необходимость

31 мая 2024 12:01  [127] Экономика

Представители компании "Яндекс" в рамках международной конференции "ЦИПР", которая состоялась в Нижнем Новгороде на прошлой неделе, презентовали свою новую ИТ-платформу "Магистрали", предназначенную для оптимизации логистических перевозок.

По данным Росстата, наибольшая доля грузоперевозок в России по объёму приходится на автомобильный транспорт — в среднем около 67-68%. Аналитические исследования показали, что по итогам 2023 года объём коммерческих грузоперевозок автомобильным транспортом увеличился на 12% и достиг 2,42 млрд тонн.

Поскольку автоперевозки менее зависимы от инфраструктуры, они пользуются большой популярностью, что, в свою очередь, провоцирует рост и количества заявок, и ставок. Причём о возможном подорожании автомобильных грузоперевозок говорят и сами представители логистических компаний. Прогнозируемый рост тарифов в 2024 году составит 20%.

Приволжский федеральный округ является одним из ключевых в организации грузоперевозок: через него проходят крупнейшие транспортные коридоры - "Север-Юг" и "Запад-Восток", а Нижегородская область из-за своего выгодного расположения является неким логистическим хабом, который сокращает логистические цепочки грузоперевозок.

Благодаря господдержке в регионе активно развивается соответствующая инфраструктура: строятся складские комплексы и распределительные центры, реконструируются дороги и возводятся новые. Благодаря этому доставлять грузы станет быстрее и удобнее. Роль нашего региона в процессе грузоперевозок по России значительно возрастает, как и потребность рынка в автоматизации процессов и оптимизации расходов. В современных реалиях это возможно благодаря цифровизации.

Цифровизация — это не просто временный тренд, а сформированная тенденция, которая активно поддерживается президентом РФ, федеральным правительством и руководством региона. Так, в 2023 году была внедрена Стратегия цифровой трансформации транспортного комплекса, которая предполагает бесшовную грузовую логистику, создание беспилотных логистических коридоров и цифровое управление транспортной системой. Также в настоящее время активно развивается ГИС ЭПД (государственная система электронных перевозочных документов).

По данным внутренней аналитики "Яндекса", более 40% заводов и предприятий Нижегородской области заинтересованы в цифровизации, но многие из них не понимают, как это можно реализовать. Около 75% хотят таким образом снизить расходы и сделать процессы более прозрачными.

Но при этом логистика грузовых перевозок в России практически не затронута цифровизацией. Большинство логистов предпочитают работать "по старинке" - с блокнотом и телефоном. И нередки случаи, когда в цепочке "пункт отправки - логист - транспорт - пункт доставки" появляются дополнительные расходы, которые в итоге закладываются в конечную стоимость продукта.

Некоторые крупные предприятия разрабатывают собственные локальные программы по организации перевозок грузов. Но в интересах государственной экономики стоит задача одновременно охватить единой базой данных большое количество пользователей.

Для этого разработана новая масштабная ИТ-платформа "Яндекс Магистрали" для дальнобойщиков и владельцев грузов, которая позволяет максимально эффективно использовать транспорт, сводя к минимуму холостой пробег (как при автомобильных, так и при железнодорожных перевозках). Благодаря программе снижаются издержки на доставку, что, в свою очередь, снижает стоимость товаров для покупателя без какого-либо ущерба для поставщика. Причём начать цифровую трансформацию можно с минимальными затратами для бизнеса.

"По нашим данным, цифровизация поможет заводам и предприятиям повысить свою экономическую эффективность от 8 до 16%. Кроме того, оцифровка бизнеса будет способствовать решению кадрового дефицита. Всё это приведёт к укреплению устойчивости бизнеса и ускорению темпов развития потенциала региональной промышленности", — прокомментировал директор по развитию бизнеса "Яндекс" Алексей Федотов.

При этом внедрение новых ИТ-инструментов не угрожает работе логистов (именно такие страхи серьёзно тормозят развитие цифровизации в большинстве регионов России), ведь технологии не заменяют специалиста, а помогают ему выстроить работу более рационально.

"Магистрали" уже массово используют предприятия Казахстана, среди российских регионов к платформе динамично подключается Дальний Восток.

В любом случае, активная цифровизация Нижегородской области продолжится в соответствии с целями нацпроекта "Цифровая экономика". Правительство РФ намерено ускорить развитие потенциала промышленности, а региональный бизнес, в свою очередь, согласен на переход к единым стандартам и прозрачности, если цифровизация поможет компаниям снизить расходы.

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Теги:
Логистика Промышленность Транспорт
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