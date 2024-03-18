Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
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Бизнес

Конференция "ЦИПР-2024" пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая

27 марта 2024 10:50  [126] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Девятая международная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" начнется в Нижнем Новгороде на день раньше, чем планировали, и состоится с 21 по 24 мая.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, это связано с решением организаторов открыть выставочную экспозицию в последний день мероприятия для бесплатного посещения всех желающих.

Губернатор Глеб Никитин это решение поддержал.

"Всецело поддерживаем это решение организаторов. Очень хочется, чтобы уровень Нижнего как одного из ИТ-центров страны оценили не только профессионалы, но и сами нижегородцы, а также гости города. Нам есть что показать и чем удивить", - подчеркнул Глеб Никитин.

Для посещения выставки "ЦИПР" 24 мая участникам необходимо будет зарегистрироваться на сайте конференции и получить именной бейдж "Посетитель", который даст возможность посетить выставку конференции в выбранное при регистрации время. О правилах регистрации в качестве посетителя согласно временным слотам организаторы сообщат дополнительно. Количество билетов будет ограничено возможностями площадки.

Основной темой "ЦИПР-2024" станет переход к экономике данных. Участники обсудят современные стратегии развития и внедрение цифровых технологий. Также рассмотрят вопросы связанные с искусственным интеллектом, трендами и перспективами его развития, а также обратной стороне технологий – влияние ИТ на общество и человеческие отношения.

Также в рамках конференции пройдет выставка NFT-искусства, "Битва роботов", "Игры будущего", детский фестиваль по робототехнике, парусная регата, цифровой хоккей и многое другое. Отмечается, что мероприятие пройдет с соблюдением всех требований безопасности. Каждый участник пройдет проверку службы безопасности.

Напомним, что "ЦИПР" – главное деловое мероприятие по цифровой экономике в России. На протяжении многих лет конференция является основной площадкой для диалога представителей бизнеса и власти по вопросам цифровой трансформации общества и различных отраслей экономики. Конференция ежегодно проходит в Нижнем Новгороде при поддержке правительства Российской Федерации, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области. Организатором конференции является компания "ОМГ".

Также напомним, что в 2023 году технологический фестиваль ЦИПР Tech Week прошел в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня. Тогда в мероприятии впервые приняли участие представители стран из объединения БРИКС. В рамках конференции председатель правительства РФ Михаил Мишустин ознакомился с проектами развития Нижегородской области. Кроме того, Глеб Никитин провел рабочую встречу с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым.

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Теги:
конференции ЦИПР
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