Дом народного единства передал швейное оборудование волонтерскому объединению "Шьем СВОим Семенов" Общество

Фото: Дом народного единства

Швейную машинку, оверлок и электрический нож для кроя передал Дом народного единства волонтёрской группе "Шьем СВОим Семенов". Новое оборудование потребовалось волонтерам из Семеновского городского округа Нижегородской области для развития производства по пошиву одежды для пациентов военных госпиталей.

"Мы занимаемся пошивом подушек для госпиталей и функциональной одежды для раненых бойцов. Функциональное белье отличается от обычного тем, что оно на липучках. На пациентов его легче надеть. Таким образом, мы можем облегчить выздоровление пациентов и труд медработников", - рассказала куратор волонтерского объединения "Шьем Своим Семенов" Кристина Швецова.

Волонтерская группа объединяет жительниц Семенова и шести сел городского округа. Волонтеры кроят ткань в цехе на территории города, заготовки развозят по деревням и селам, шьют вещи дома. Новое оборудование позволит повысить производительность.

"Мы сейчас получаем заказы от госпиталей. Профессиональный нож позволит за один раз раскроить 50 слоев ткани. С оверлоком сможем шить пижамы и футболки. Швейная машинка в цехе даст возможность делать больше заготовок для наших швей. Волонтеров у нас достаточно, все прониклись идеей. Не хватало только технических возможностей", - поделилась Кристина Швецова.

Обращение волонтеров в координационном центре поддержки военнослужащих и их семей, действующем на базе Дома народного единства, оформили в официальную заявку и отработали максимально быстро.

"Оформили и закупили все за несколько дней. Теперь волонтерам будет легче, а у пациентов госпиталей будет больше удобных вещей", - отметила сотрудник координационного центра Александра Зайцева.

Волонтерская группа "Шьем своим Семенов" открыла швейное производство в декабре 2023 года. За это время женщины-волонтеры сшили более 300 подушек и 150 комплектов белья для пациентов госпиталей.