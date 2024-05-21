Санавиация доставила в Нижний Новгород пострадавшую от нападения собаки девочку Происшествия

Четырехлетняя девочка пострадала в результате нападения собаки в Вознесенском муниципальном округе.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, вертолетом санавиации получивший тяжелые травмы ребенок был доставлен в детскую областную больницу.

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка выпала из окна пятиэтажки в Богородске.