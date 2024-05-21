Санавиация доставила в Нижний Новгород пострадавшую от нападения собаки девочку

Четырехлетняя девочка пострадала в результате нападения собаки в Вознесенском муниципальном округе.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, вертолетом санавиации получивший тяжелые травмы ребенок был доставлен в детскую областную больницу.
Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка выпала из окна пятиэтажки в Богородске.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+