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Происшествия

Экс-руководитель управления соцзащиты в Богородске подозревается в мошенничестве

31 мая 2024 18:39  [84] Происшествия

Полицейские задержали бывшего руководителя управления социальной защиты населения Богородского района.

Как сообщает пресс-служба нижегородского ГУ МВД, подозреваемую и ее соучастников задержали по обвинению в оформлении на подставных лиц субсидий по подложным документам и дальнейшем использовании денежных средств в личных целях. 

По оперативным данным, преступления были совершены в период с октября по декабрь 2022 года. 

Подозреваемая, пользуясь служебными полномочиями, вместе с другими участниками преступной группы путем обмана похитила бюджетные средства Минсоцполитики региона.

Полицейские полагают, что соучастники находили граждан, формально подпадающих под требования к получателям субсидий, договаривались с ними об условиях сделки и подготавливали пакет фиктивных документов, а также подложных бизнес-планов, которые затем предоставляли профильной соцкомиссии при администрации Богородского муниципального округа.

По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ ("мошенничество при получении выплат").

По месту проживания подозреваемых прошли обыски, изъята финансово-хозяйственная и иная документация, а также черновые записи, имеющие доказательное значение для дела. Соучастникам преступления грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили коррупционеров из контрольно-счётной палаты региона.

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Теги:
Богородск Мошенничество
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