Экс-руководитель управления соцзащиты в Богородске подозревается в мошенничестве

Полицейские задержали бывшего руководителя управления социальной защиты населения Богородского района.
Как сообщает пресс-служба нижегородского ГУ МВД, подозреваемую и ее соучастников задержали по обвинению в оформлении на подставных лиц субсидий по подложным документам и дальнейшем использовании денежных средств в личных целях.
По оперативным данным, преступления были совершены в период с октября по декабрь 2022 года.
Подозреваемая, пользуясь служебными полномочиями, вместе с другими участниками преступной группы путем обмана похитила бюджетные средства Минсоцполитики региона.
Полицейские полагают, что соучастники находили граждан, формально подпадающих под требования к получателям субсидий, договаривались с ними об условиях сделки и подготавливали пакет фиктивных документов, а также подложных бизнес-планов, которые затем предоставляли профильной соцкомиссии при администрации Богородского муниципального округа.
По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ ("мошенничество при получении выплат").
По месту проживания подозреваемых прошли обыски, изъята финансово-хозяйственная и иная документация, а также черновые записи, имеющие доказательное значение для дела. Соучастникам преступления грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили коррупционеров из контрольно-счётной палаты региона.
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