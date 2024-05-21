Эксперт-мониторинг событий с 24 по 31 мая 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "Мир на пороге большой войны", "Восточный вектор: Нижегородская область развивает сотрудничество с регионами Узбекистана", "Нижегородские вузы вошли в рейтинг лучших университетов России".

Федеральная тема – Мир на пороге большой войны

Эксперт "Минин-центра", руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, к.филос.н. Владимир Киреев считает, что в мае 2024 года внешняя политика Российской Федерации отличилась серией значимых внешнеполитических визитов главы государства Владимира Владимировича Путина в три страны: Китайскую Народную Республику, Республику Беларусь и Республику Узбекистан.

"Традиционно считается, что первые поездки главы государства за рубеж отражают предпочтения и ориентиры руководства страны в новой каденции. Сегодня эти ориентиры продиктованы внешнеполитической обстановкой, которая носит очень непростой характер. Блок НАТО и его главные игроки ведут подготовку к войне с Россией в настоящее время на Украине, а на следующем этапе по всей западной границе с НАТО. У наших западных границ уже находятся 150 тысяч военнослужащих НАТО в рамках учений Steadfast Defender 2024. Формально учения должны были продлиться до 31 мая, но решено было оставить войска как минимум до осени. В настоящее время представлены 32 страны. Франция, Польша, страны Прибалтики, Финляндия, Швеция и ряд других стран приняли решение или уже отправили своих кадровых военнослужащих в зону военных действий на Украину. США отныне будут прямо координировать удары баллистических ракет по территории РФ. Параллельно с этим идут подготовительные процедуры об участии в военной операции Румынии, Болгарии и ряда других стран. Всё выглядит так, что летом 2024 года НАТО напрямую готовится начать уже прямую, а не опосредованную войну против России. Беря во внимание перспективу начала войны с НАТО, президент России не может тратить время на соблюдение обычного протокола и делать визиты вежливости, скорее всего всё нацелено на самые насущные задачи.

Задачами в настоящее время для руководства России является обеспечение экономического и военно-политического взаимодействия с основными своими союзниками и партнёрами. С союзниками общеизвестно у России последние годы было плохо. Большинство стран, с которыми Россия сотрудничала после распада СССР, как оказалось имели недобрые намерения в отношении нашей страны, вели двусмысленную или предательскую политику. Россия никак не могла занять своего места в мировой системе. В США deep state, несмотря на решения официальной политики, продолжали курс на уничтожение нашей страны, по инерции оставшейся от Холодной войны, страны ЕС, прежде всего Германия, оказались слабы, не смогли отстоять свою субъектность и в итоге оказались откровенной колонией Вашингтона и "слабым человеком" Европы. Наши бывшие сограждане из стран бывшего СССР и соцблока как один побежали к нашим врагам предавать нас и предлагать свои услуги в борьбе с бывшим гегемоном. Но вероятно это время прошло.

Сначала был конфликт в Южной Осетии, потом после поддержки Сирии в результате агрессии джихадистов, поддерживаемых США, и майдана на Украине, переросшего в опосредованный конфликт с Вашингтоном и Брюсселем, всё начало вставать на свои места. Россия вернулась в позицию глобального центра силы, противостоящего коллективному Западу. Современной России не хватает требований глобальной справедливости, если произойдёт и этот переход, то всё окончательно встанет на свои места. Как только Россия стала сама собой, перестала играть не свойственную ей роль "нормальной западной либеральной страны", у неё начали появляться искренние друзья и союзники. Во всём мире начала расти поддержка России со стороны очень разных сил. Это и социалисты, и консерваторы, и "твердые" реалисты. Дело в том, что для развития и устойчивости мировой системы нужна система баланса и напряжения между центрами силы. Система СССР — США очень неплохо с этим справлялась. Теперь ни для кого не секрет, что именно разница потенциалов создавала условия для мирового роста, обусловила существование среднего класса, технологического и социального развития. Как только исчез второй полюс, начал исчезать средний класс, западные элиты приступили к пожиранию мировой и собственной экономики и социальной системы. Технологическое развитие упёрлось в тупик. Отдельные энтузиасты типа Илона Маска не могут исправить ситуацию, как мы знаем американская система отторгает его, не дает самых перспективных подрядов, например на освоение Луны, а как максимум требует вообще отобрать у него бизнес. В культуре начали твориться страшные вещи, уродующие человеческую жизнь и сознание. Очевидно, мир нуждается в моральном, технологическом и социальном противовесе.

Но главным прямо в настоящий момент является всё-таки вопрос обеспечения поддержки со стороны дружественных России сил. Главными странами, обеспечившими поддержку России за предыдущие пару лет, оказались Иран, Северная Корея и Китай. Причина этого в том, что действия России по противостоянию с Западом отвечают их собственным интересам. Все три страны испытывают серьёзное давление со стороны коллективного Запада, не дающее развиваться их экономике и обществу. Для Северной Кореи этот пример носит совершено вопиющий характер. Достаточно развитая технологически и культурно страна находится в тотальной изоляции, не дающей ей нормально жить уже много десятилетий. Чуть менее сложная, но тоже непростая ситуация у Ирана, и в последние годы всё больше противодействия встречает Китай со стороны западных стран. Понимание того, что никто не даст им свободно жить и развиваться, заставляет их искать пути изменения существующего порядка дел в мировой политике.

Визит Путина в Китай 16-17 мая имеет множество формальных причин и тем, но главными, хотя и не озвучиваемыми, разумеется, являются вопросы военного и экономического сотрудничества Пекина и Москвы перед лицом надвигающейся глобальной войны. Китай обеспечивает поступление высокотехнологичной продукции в Россию, которую наша страна утратила вследствие рыночных реформ российских либералов. Без этой продукции невозможно заниматься ни гражданским строительством, ни войной. Китай даёт возможность продавать нашу продукцию на внешние рынки. Китай покупает наши энергоресурсы, обеспечивая приток финансовых средств в бюджет. Но главное, что обсуждалось вне сомнения, это действия Китая в области военного сотрудничества. Очевидно, принять участие в военных действиях на западных границах России, Китай не сможет, и это не нужно.

Однако, как только начнутся военные действия со стороны НАТО против России, особенно когда войска стран НАТО плотно втянутся в военные действия, Китай может начать операцию по воссоединению с Тайванем. Данный шаг сразу создаст дополнительное напряжение для НАТО, прежде всего для США. Очевидно, следует предположить, что точно такую же операцию может начать Северная Корея против режима Южной Кореи. Далее Иран может увеличить действия своих прокси сил в регионе Большого Ближнего Востока. Договорённости Путина и Си Цзиньпина вероятнее всего касаются ресурсного снабжения двух стран другу друга жизненно важными ресурсами во время войны. А также не менее вероятно обсуждение шло относительно последующего послевоенного устройства мира, роли ООН, БРИКС, ШОС, распределения зон влияния, экономического и политического устройства.

Следующий визит Владимира Владимировича был в Белоруссию. Здесь формально обсуждался вопрос мирных переговоров с Украиной. Вопрос касался совместных действий Минска и Москвы по данному направлению. Поднимался вопрос о статусе Зеленского, так как с точки зрения Конституции Украины с 20 мая он не является законным главой страны, по сути узурпировав власть. А значит любые договорённости, действия не имеют законной силы, и все договорённости с ним не имеют никакой юридической силы. Россия и Белоруссия снова и снова настаивают на мирных инициативах, а поскольку мы понимаем, что страны ЕС и США явно готовятся к войне, мирные переговоры востребованы не будут. Даже если российская и белорусская стороны стремятся к миру, они обсуждали и военный сценарий. Украинские политики опасаются, что речь идёт об открытии второго фронта — между Белоруссией и Украиной. Мы же думаем, что речь идёт о подготовке отражения агрессии со стороны НАТО, целью которой неизбежно будет не только Россия, но и Белоруссия, и даже прежде всего Белоруссия. Задача, озвучиваемая НАТО, и прежде всего финнами, поляками, прибалтами, - это изоляция Калининграда. А следовательно, президенты России и Белоруссии говорили о мерах отражения агрессии против НАТО, совместных действиях, условиях применения ядерного оружия, и наверняка послевоенном устройстве мира, в том числе и о совместных проектах по переобустройству Европы и международному сотрудничеству.

Наконец последним на данный момент внешнеполитическим визитом является поездка президента России в Узбекистан. Этому событию хочется уделить особое внимание. Узбекистан не является ни членом ОДКБ, ни ЕАЭС, более того совсем недавно Ташкент был участником de facto враждебных России межгосударственных объединений ГУАМ, своего рода анти ОДКБ и ЕАЭС. Однако сегодня Владимир Владимирович совершает поездку по Средней Азии именно в эту страну. И это является наверняка чем-то очень значимым. Рост доверительных отношений, партнёрские отношения, совместные проекты, такие как строительство газопровода в Узбекистан, строительство атомной станции, совместное производство - это зримые проявления роста взаимного интереса. Но вполне вероятно Москва делает ставку и на политического партнёрство с Ташкентом, делая его основным партнёром в регионе. Не секрет, что Казахстан ведёт крайне двусмысленную политику в отношении России, кстати и в отношении Китая, делая акцент прежде всего на сотрудничестве с западными странами, при этом первое место в этой системе приоритетов играют США и Великобритания, прямые враги России сегодня. Казахстан в любой момент может из относительного партнёра стать площадкой для разворачивания нового фронта против России, даже если речь будет идти о прекращении торговой деятельности и аресте активов. Относительно дружественная Киргизия при этом слишком мала, чтобы играть значительную роль в регионе. С ещё меньшим по экономике и небольшим по населению Таджикистаном всё больше сложностей по целому ряду вопросов, в том числе из-за сотрудничества Душанбе с Вашингтоном, и по миграционному вопросу. Переговоры в Ташкенте вероятнее всего шли не о прямом участии Узбекистана в надвигающейся войне с НАТО, такой конфигурации нет даже для стран ОДКБ, которые, очевидно, не окажут никакой поддержки, речь идёт также как с Белоруссией и Китаем о послевоенном устройстве мира. Узбекистан может стать основным партнёром России в регионе, своего рода "воротами в Центральную Азию" и дальше в другие страны региона, в Туркмению, Афганистан, Пакистан, Индию, Иран. Хотя время сейчас откровенно непростое, это очень перспективное направление сотрудничества. Узбекистан - динамично развивающаяся страна с растущим населением. При этом из-за того, что русских в стране осталось очень мало, нет и межнационального вопроса, национализм, свойственный позднему СССР и периоду сразу после его распада, в значительной степени ушёл на второй план. Остаются также миграционные вопросы, но опять-таки, из-за больших возможностей государства, и решать их проще, чем с тем же Таджикистаном.

Что мы видим в итоге? Президент России совершил ряд поездок, отражающих актуальную ситуацию в мировой политике, касающуюся России. А именно -стратегическое сотрудничество с Китаем, которое касается взаимного сопряжения экономик и политического сотрудничества как на внешнем, так и на межгосударственном направлениях. Самой острой при этом темой является вероятно военно-стратегическое партнёрство в перспективе большой глобальной войны с НАТО и США. Где-то на полях переговоров обсуждалось послевоенное устройство мира. В Белоруссии очевидно шла речь о совместных оборонительных мероприятиях, условиях применения ядерного оружия и опять-таки о перспективах послевоенного сотрудничества. Визит в Узбекистан является новым мощным направлением, по сути достаточно новым для Москвы и Ташкента в силу довольно холодных отношений в постсоветский период. Это может перевернуть всю стратегию России в Средней Азии, однако это дело будущего. Единственное, что стоит ещё упомянуть, что очень высокая вероятность конфликта сопряжена с применением ядерного оружия, что делает конфликт ещё более опасным и непредсказуемым по результатам. Безусловно необходимо делать всё, чтобы прямого конфликта избежать, а прокси войну на Украине остановить. Однако, мы с сожалением понимаем, что "труп Украины" как в печально известном анекдоте никто закапывать не собирается, и ситуация имеет очень большие шансы перерасти в глобальную бойню с непредсказуемым результатом".

Региональная тема – Восточный вектор: Нижегородская область развивает сотрудничество с регионами Узбекистана

Эксперт "Минин-центра", директор научно-образовательного центра востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, к.ист.н. Эрадж Боев считает, что рабочая поездка губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Ташкент для участия в мероприятиях Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан, в ходе которой обсуждались вопросы укрепления межрегионального сотрудничества двух стран, свидетельствует о высоком уровне взаимодействия нашего региона с Узбекистаном. Также это демонстрирует личную включенность губернатора в процесс развития международных связей Нижегородской области.

"Отношения Нижегородского региона с регионами Узбекистана опираются на прочный исторический фундамент. С XVII века купцы из Хивы и Бухары регулярно посещают Макарьевскую ярмарку, проживают в нижегородском Нижнем Посаде. С 1817 года купцы из Хивы, Бухары и Ташкента постоянно присутствуют на Нижегородской ярмарке вплоть до ее закрытия в 1930 году. Интересным фактом является то, что в середине 1850-х годов на Сормовском заводе были построены парусно-винтовые шхуны под названиями "Хивинец" и "Бухарец". Бухарский эмир лично предоставил для работы Среднеазиатского павильона Всероссийской художественно-промышленной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде предметы национального декоративно-прикладного искусства.

В годы Великой Отечественной войны на предприятиях Горьковской области трудились около 2 тысяч трудармейцев – выходцев из Узбекской ССР. Также в условиях острой нехватки медицинского персонала в регион направлялись медработники из Узбекистана, которые внесли важный вклад в предупреждение инфекционных заболеваний. В 1943 году начинается обратный процесс – уроженцы Узбекистана возвращаются на родину, а вместе с ними на строительство Узбекского металлургического завода отправляются горьковчане. В послевоенные десятилетия многие узбекистанцы обучались в вузах города Горького, а специалисты из Горьковской области, приезжавшие в Узбекистан по распределению, внесли важный вклад в развитие науки, культуры и промышленное развитие республики. Связи между Нижегородской областью и Узбекистаном не прервались после распада СССР. Уже в 1996 году власти региона подписали соглашение о сотрудничестве с Сырдарьинской областью Республики Узбекистан.

Тем не менее настоящий прорыв в сфере укрепления взаимодействия Нижегородской области с регионами Узбекистана стал заслугой команды губернатора Глеба Никитина. В течение всего трех лет, с 2021 по 2024 годы, к Сырдарьинской области добавились еще четыре региона – Кашкадарьинская, Ташкентская, Бухарская и Навоийская области, с которыми были заключены двусторонние соглашения о сотрудничестве. При этом взаимодействие развивается не только на региональном, но и на муниципальном уровне. В 2022 было заключено соглашение об установлении побратимских связей между Нижнем Новгородом и Бухарой.

Для Глеба Никитина недавний визит в Узбекистан не является первым в должности нижегородского губернатора. В 2021-2022 годах он уже принимал участие в работе 1-й и 2-й международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, возглавляя нижегородскую делегацию. Следует отметить, что Нижегородская область на регулярной основе принимает участие в этом важном форуме, в рамках работы которого происходит обмен предложениями, устанавливаются деловые связи и обсуждаются конкретные проекты в сфере торгового и промышленного сотрудничества. При этом обеспечивается высокий уровень представительства. Так, нижегородскую делегацию на 3-й и 4-й выставках "Иннопрома" в 2023 и 2024 годах возглавлял заместитель губернатора Андрей Саносян. Последняя, 4-я выставка проходила в апреле текущего года. В рамках ее проведения было подписано соглашение о сотрудничестве между Нижегородской и Навоийской областями. На церемонии открытия выставки присутствовал заместитель председателя Правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Развитие отношений Нижегородской области с регионами Узбекистана в различных сферах имеет положительную динамику. По состоянию на 2024 год между вузами Нижегородской области и Республики Узбекистан действуют 40 соглашений о сотрудничестве. Так, например, только Нижегородским государственным лингвистическим университетом им. Н.А. Добролюбова с 2019 года были заключены меморандумы и соглашения о сотрудничестве и сетевом взаимодействии с Национальным университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Самаркандским государственным университетом, Шахрисабзским государственным педагогическим институтом, Джизакским государственным педагогическим институтом имени Абдуллы Кадыри, Денауским институтом предпринимательства и педагогики, Азиатским технологическим университетом. В текущем 2023/2024 учебном году в нижегородских вузах обучаются более 1700 граждан Республики Узбекистан. В апреле 2024 года в Бухаре прошли Дни Нижнего Новгорода, в программе проведения которых приняли участие представители нижегородских музеев, театров, творческих коллективов, библиотек, общеобразовательных школ. Бухару посетила масштабная делегация из Нижнего Новгорода. Например, старшеклассники нижегородской школы № 119 с углубленным изучением отдельных предметов провели тренинг креативных компетенций "Твои возможности" для своих сверстников из школы № 30 города Бухары в рамках Международного культурно-просветительского мероприятия "Путь дружбы".

Укрепляются связи между предприятиями Нижегородской области и Узбекистана. Так, ООО "Птицефабрика Павловская" сотрудничает с компанией "Fayz Parranda", предприятие по производству геосинтетических материалов "ГеоСМ" и компания "ЕвроСид", изготавливающая автомобильные сидения, также заключили соглашения с узбекскими компаниями.

Следует отметить, что в 2022 году было заключено соглашение о сотрудничестве между Областным кадровым агентством Нижегородской области и Агентством по труду и внешней трудовой миграции Узбекистана, в соответствии с которым в Нижнем Новгороде открылось представительство данного ведомства, основными задачами которого являются обеспечение эффективного контроля за процессами организованного набора, подготовки и проведения адаптационных мероприятий и трудоустройства граждан Узбекистана за рубежом. Представляется, что деятельность представительства будет способствовать упорядочению процессов трудовой миграции. Помимо Нижнего Новгорода, на данный момент представительства Агентства действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре, Самаре, Волгограде, Уфе, Перми, Новосибирске и Екатеринбурге, Ханты-Мансийске, Красноярске, Благовещенске и Иркутске.

В целом необходимо подчеркнуть, что развитие всесторонних отношений Нижегородской области с Узбекистаном отвечает государственным интересам России, потребностям национальной и региональной экономики. Работа команды Глеба Никитина позволила вывести развитие этих отношений на высокий уровень. Сотрудничество Нижегородской области с регионами Узбекистана обладает мощным потенциалом в различных сферах – культурной, промышленной, торгово-экономической, научно-образовательной и осуществляется не только на региональном, но и на местном уровне, что позволяет задействовать в данном процессе максимальное количество интересантов".

Региональная тема – Нижегородские вузы вошли в рейтинг лучших университетов России

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин отмечает, что Агентство RAEX составило рейтинг лучших университетов России по разным предметам.

"Специалисты оценивали университеты по следующим критериям: средний балл ЕГЭ, количество победителей и призеров олимпиад, поступивших без вступительных испытаний, цитируемость в научных журналах, медиаактивность и т.д. Всего в рейтинге представлены 170 организаций из 43 регионов страны. В рейтинг вошли пять нижегородских вузов: ННГУ им. Н.И. Лобачевского (по таким предметным отраслям, как математика, физика, химия, биология, электроника и радиотехника, индустрия гостеприимства, политология, социология, психология, история и археология), НГТУ им. Р.Е. Алексеева (ядерная энергетика, химические технологии, кораблестроение, авиационная и ракетно-космическая техника, техника и технологии наземного транспорта, нефтегазовое дело), Волжский государственный университет водного транспорта (кораблестроение), Приволжский исследовательский медицинский университет (медицинские науки), НГПУ им. К. Минина (педагогические науки). Напомним, что в последнем рейтинге регионов по научно-технологическому развитию Нижегородская область заняла 4 место.

Для составления этого рейтинга использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах, а также учитывалась численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в расчёте на душу населения, возраст исследователей, количество высококвалифицированных работников, размер заработной платы научных сотрудников, число компьютеров в организациях в расчёте на численность работников и другие.

В связи с этим стоит отметить тесную связь как места нижегородских вузов в числе лучших российских, так и региональные позиции в общероссийском рейтинге. Одним из показателей этой взаимосвязи является рост инвестирования нижегородских предприятий в НИОКР. Организации и предприятия региона в последнее время тратят на исследования и разработки в среднем порядка 1,5 млрд долларов США ежегодно, причем количество задействованного в этом процессе научного персонала превышает 40 тыс. человек.

Кроме того, региональные власти также участвуют в поддержке научной деятельности нижегородских вузов несмотря на то, что те имеют федеральное финансирование. Так, в Нижнем Новгороде к 2025 году появится IT-кампус, который будет представлять собой полностью готовую для проживания, образования и повышения квалификации современную инфраструктуру. Данный проект является результатом совместной деятельности ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Правительства Нижегородской области. Другим вариантом совместного взаимодействия является программа региональных грантов в сфере науки, технологии и техники, оператором которой является министерство образования и науки Нижегородской области. В 2024 году проходил прием заявок по таким направлениям, как индустрия наносистем, науки о жизни, новые материалы, химические технологии, фармацевтика и медицина, энергоэффективность, энергосбережение, ядерная физика и т.д. Еще одно направление сотрудничества и поддержки заключается в том, что благодаря министерству международных и межрегиональных связей области подписываются новые соглашения между регионом и другими странам, которые в числе прочего подразумевают и научно-образовательное партнерство".