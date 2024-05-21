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Общество

Иллюминация в честь Дня защиты детей украсит нижегородскую телебашню

01 июня 2024 11:45  [73] Общество
Иллюминация в честь Дня защиты детей украсит нижегородскую телебашню

Иллюминация в честь Дня защиты детей украсит нижегородскую телебашню

Как сообщили в филиале "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр" ФГУП "РТРС", праздничную подсветку можно будет увидеть 1 июня с 21:00 до 23:00.

Согласно информации, жители и гости города смогут увидеть разнообразные цветовые орнаменты и бегущую строку со словами: "1 июня – День защиты детей".

Также на гранях башни будут транслироваться изображения взмывающих в небо воздушных шариков.

Ранее сообщалось, что тематическая иллюминация в честь 79-й годовщины Великой Победы украсила нижегородскую телебашню 9 мая.

СПРАВКА:

День защиты детей ежегодно отмечается 1 июня с 1950 года, когда он был создан на Всемирной конференции по защите детей в Женеве. При этом в России этот день начали отмечать в 1954 году. Мероприятие призвано обратить внимание общественности к проблемам детей и подчеркнуть важность защиты их прав.

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Теги:
Дети Праздники телебашня
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