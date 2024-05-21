Мошенники обманули жителя Нижнего Новгорода на 1,7 млн рублей Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, к правоохранителям обратился мужчина 64-летний мужчина, которому позвонили лже-сотрудники оператора связи и сообщили, что срок его договора на обслуживание сим-карты подходит к концу.

Согласно информации, злоумышленники убедили потерпевшего продиктовать им код из смс, которое придет ему на телефон якобы для продления оказания услуги. Затем мужчине позвонил мошенник, под видом сотрудника банка уговорив его перевести деньги на "безопасный счет".

Сначала нижегородец перевел преступникам 350 тыс. своих накоплений, а потом отдал им еще 1,4 млн рублей кредитных средств. Осознав, что он стал жертвой мошенничества, гражданин пошел в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Ведется расследование.

Граждан призывают внимательно относиться к любым поступившим звонкам из банков и различных компаний, а также не передавать по телефону конфиденциальную информацию.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули жителя Навашинского района почти на 190 тысяч рублей.