Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
Жителей Нижнего Новгорода просят оценить работу полиции
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
01 июня 2024 13:06  [98] Мошенники обманули жителя Нижнего Новгорода на 1,7 млн рублей
31 мая 2024 18:39  [285] Экс-руководитель управления соцзащиты в Богородске подозревается в мошенничестве
31 мая 2024 13:42  [277] Санавиация доставила в Нижний Новгород пострадавшую от нападения собаки девочку
31 мая 2024 13:05  [283] Двухлетняя девочка выпала из окна пятиэтажки в Богородске
30 мая 2024 09:06  [336] Мошенники обманули жителя Навашинского района почти на 190 тысяч рублей
29 мая 2024 19:05  [772] Правоохранители разоблачили коррупционеров из контрольно-счётной палаты региона
29 мая 2024 11:49  [385] Более 520 краж с применением IT-технологий зарегистрировано с начала года в Нижегородской области
29 мая 2024 10:34  [419] Восемь уголовных дел возбудили в Богородске из-за мошенничества с маткапиталом
29 мая 2024 09:21  [604] Нижегородская пенсионерка перевела мошенникам около 1,3 млн рублей
29 мая 2024 09:04  [416] Сотрудник нижегородского Заксобрания Олег Андерсон получил ранение в зоне СВО
Происшествия

Мошенники обманули жителя Нижнего Новгорода на 1,7 млн рублей

01 июня 2024 13:06  [98] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, к правоохранителям обратился мужчина 64-летний мужчина, которому позвонили лже-сотрудники оператора связи и сообщили, что срок его договора на обслуживание сим-карты подходит к концу.

Согласно информации, злоумышленники убедили потерпевшего продиктовать им код из смс, которое придет ему на телефон якобы для продления оказания услуги. Затем мужчине позвонил мошенник, под видом сотрудника банка уговорив его перевести деньги на "безопасный счет".

Сначала нижегородец перевел преступникам 350 тыс. своих накоплений, а потом отдал им еще 1,4 млн рублей кредитных средств. Осознав, что он стал жертвой мошенничества, гражданин пошел в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Ведется расследование.

Граждан призывают внимательно относиться к любым поступившим звонкам из банков и различных компаний, а также не передавать по телефону конфиденциальную информацию.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули жителя Навашинского района почти на 190 тысяч рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph