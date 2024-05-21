Полив дорог водой проводят в Нижнем Новгороде

Фото: telegram-канал Юрия Шалабаева
Как сообщил в своем telegram-канале глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, на территории муниципалитета установилась жаркая погода, которая может негативно повлиять на состояние дорожного полотна.
Согласно информации, градоначальник поручил усилить полив дорожного полотна и растений во время жары и увеличить число рабочих бригад.
Днём специалисты будут проводить орошение воздуха и дорог, ночью - мыть проезжую часть, а поливать зеленые насаждения - утром или вечером.
"Благодаря этой работе удается снизить уровень деформации асфальтового покрытия в жаркие дни и уберечь растения и газоны от высыхания", - подчеркнул Юрий Шалабаев.
Ранее сообщалось, что жара до +28° придёт в Нижегородскую область на этой неделе.
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