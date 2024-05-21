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Общество

Жара до +28° придёт в Нижегородскую область на этой неделе

27 мая 2024 12:28  [85] Общество

Фото: Светлана Шуга

Заключительная неделя весны в Нижегородской области пройдёт под эгидой антициклона, поэтому будет преобладать солнечная погода, а воздух опять начнёт хорошо прогреваться. И если в начале рабочей недели днём термометры будут показывать +16…+20°, то к пятнице потеплеет до +25…+28°. Во второй половине недели в регион прорвутся облака, но они принесут тёплые летние дожди.

Сегодня днём ожидается солнечная погода, +16...+19°, ветер слабый, южный. Давление заметно выше нормы, до 770 мм рт.ст. Ближайшей ночью при безоблачном небе температура опустится до +8...10°.

В вторник, 28 мая, в течение суток на фоне повышенного давления установится ясная погода. Утром воздух быстро прогреется до +22°, днём до +25°. Ветер западный, 3-5 м/с. Ночь уже будет довольно тёплая: +14..+18°.

В среду атмосферное давление начнёт понижаться, кое-где появятся облака. Но термометры покажут уже по-настоящему летние значения: утром +17...+25°, днём +26...+28°, ночью +16...+20°.

30 мая в течение суток ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, возможны локальные грозы. Днём +24..26°, вечером +21...+25°, ветер слабый, восточный.

Выходные будут соответствовать первым дням лета: установится облачная с прояснениями погода, с дневной температурой +25...+26°, а ночью столбики термометров будут показывать комфортные +16...+18°. Осадки маловероятны.

По данным Минлесхоза Нижегородской области на 26 мая, в регионе установилась средняя, местами высокая пожароопасность. Запрет на посещение лесов сейчас действует в Семёновском районе, а также по югу области. Но в условиях сухой погоды он будет расширяться.

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Теги:
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