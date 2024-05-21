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Общество

Нижегородцы могут в режиме онлайн заключить договор о техобслуживании газового оборудования

02 июня 2024 13:27  [120] Общество

Нижегородцы могут в режиме онлайн заключить договор о техническом обслуживании газового оборудования.

Для этого достаточно направить заявку в режиме онлайн через личный кабинет на официальном сайте «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (https://oblgaznnov.ru) и сразу заключить электронный договор, сообщает пресс-служба компании.

Заявку на заключение договора можно также заполнить лично при обращении в Центр обслуживания клиентов Нижнего Новгорода, в территориальные участки компании  либо в ближайший офис МФЦ.

К заявке необходимо приложить:

∙ копию паспорта;

∙ правоустанавливающие документы на помещение в многоквартирном или жилом доме;

∙ копию акта о подключении или договора о подключении;

а при наличии:

∙ копии документов, подтверждающих состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, дату опломбирования газового счетчика;

∙ копию акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению;

Договор о техобслуживании газового оборудования можно сохранить в электронном виде и сразу распечатать в личном кабинете либо получить его на бумажном носителе в газораспределительной организации после уведомления о готовности печатной версии.

Вместе с договором собственник или наниматель помещения получит на руки абонентскую книжку и пройдет инструктаж по правилам безопасного пользования газом. В абонентской книжке газовики укажут все газовое оборудование, установленное в квартире или доме, сделают отметки о прохождении инструктажа, а в будущем будут отмечать все проведенные ремонтные работы.

Работы по техническому обслуживанию газового оборудования по договору будут выполнять сотрудники газораспределительной или подрядных организаций, список которых размещен на сайте компании: https://oblgaznnov.ru, в разделе ВДГО/ВКГО. Подрядные организации выполняют весь комплекс работ по договору от имени «Газпром газораспределение Нижний Новгород», при этом договор заключается только с газораспределительной организацией.

 

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Теги:
Газоснабжение
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