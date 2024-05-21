Работу автобусного межмуниципального маршрута Т-207 возобновили в Нижегородской области Общество

ООО «Экодрайв» возобновил работу автобусного межмуниципального маршрута Т-207, сообщили в ГКУ НО "ЦРТС".

Согласно предоставленной информации, ранее Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области направило обращение в региональную прокуратуру о применении мер прокурорского реагирования в отношении перевозчиков, которые уведомили орган исполнительной власти о прекращении обслуживания межмуниципальных пригородных автобусных маршрутов. Речь идет об ООО «АТП» (маршрут №109) и ООО «Экодрайв» (маршрут Т-207).

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, перевозчики обязаны в течение 90 дней после уведомления продолжить обслуживание маршрутов. Однако было зафиксировано отсутствие выпуска на маршруты.

В ЦРТС напомнили, что ООО «Автофутболистов» также уведомило областной Минтранс о намерении прекратить обслуживание маршрута Т-220, однако его обслуживание продолжается.

На сайте Минтранса размещено предложение к перевозчикам о работе на указанных маршрутах по временным свидетельствам и картам.

В настоящее время решается вопрос о создании муниципального пригородного автобусного маршрута от Бурцево до автовокзала Богородска. Кроме этого, принимаются меры по введению нового межмуниципального пригородного автобусного маршрута А-46 от ЖК «Стрижи» до АО «НИТЕЛ».