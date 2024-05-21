Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 июня 2024 17:19  [47] Работу автобусного межмуниципального маршрута Т-207 возобновили в Нижегородской области
02 июня 2024 17:03  [84] Увеличение выпуска на линию электробусов Э-22 планируется в Нижнем Новгороде
02 июня 2024 16:53  [108] Мероприятия в рамках акции "Сад памяти" прошли в Варнавинском и Тонкинском районах
02 июня 2024 15:58  [104] Фестиваль "Семейный круг" состоялся в Нижнем Новгороде
02 июня 2024 13:27  [201] Нижегородцы могут в режиме онлайн заключить договор о техобслуживании газового оборудования
02 июня 2024 12:17  [208] Замгубернатора Нижегородской области Андрей Чечерин проведет прием граждан 26 июня
01 июня 2024 18:10  [541] Семейный фестиваль "В гостях у сказки" прошел в Нижнем Новгороде
01 июня 2024 14:09  [483] Нижегородцы получили 12 наград в направлениях "Российской студенческой весны"
01 июня 2024 12:32  [371] Образовательный проект "Движения первых" проведут в нижегородских детских лагерях
01 июня 2024 11:45  [345] Иллюминация в честь Дня защиты детей украсит нижегородскую телебашню
Общество

Работу автобусного межмуниципального маршрута Т-207 возобновили в Нижегородской области

02 июня 2024 17:19  [47] Общество

ООО «Экодрайв» возобновил работу автобусного межмуниципального маршрута Т-207, сообщили в ГКУ НО "ЦРТС".

Согласно предоставленной информации, ранее Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области направило обращение в региональную прокуратуру о применении мер прокурорского реагирования в отношении перевозчиков, которые уведомили орган исполнительной власти о прекращении обслуживания межмуниципальных пригородных автобусных маршрутов. Речь идет об ООО «АТП» (маршрут №109) и ООО «Экодрайв» (маршрут Т-207).

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, перевозчики обязаны в течение 90 дней после уведомления продолжить обслуживание маршрутов. Однако было зафиксировано отсутствие выпуска на маршруты.

В ЦРТС напомнили, что ООО «Автофутболистов» также уведомило областной Минтранс о намерении прекратить обслуживание маршрута Т-220, однако его обслуживание продолжается.

На сайте Минтранса размещено предложение к перевозчикам о работе на указанных маршрутах по временным свидетельствам и картам.

В настоящее время решается вопрос о создании муниципального пригородного автобусного маршрута от Бурцево до автовокзала Богородска. Кроме этого, принимаются меры по введению нового межмуниципального пригородного автобусного маршрута А-46 от ЖК «Стрижи» до АО «НИТЕЛ».

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph