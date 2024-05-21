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Спорт

ФК "Пари НН" сохранил место в РПЛ

03 июня 2024 11:30  [43] Спорт

Нижегородский футбольный клуб "Пари НН" по итогам стыковых матчей с тульским "Арсеналом" сохранил место в российской премьер-лиге.

Напомним, что в первой игре нижегородцы проиграли на своем стадионе 1:2.

В ответном матче в Туле "Пари НН" выиграл со счетом 2:0, и таким образом, по сумме двух матчей остался в РПЛ на будущий сезон.

"Мы – в РПЛ! Четвертый сезон подряд! Такого результата в XXI веке не добивалась ни одна нижегородская команда",  - говорится в сообщении на сайте fcnn.ru.

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Теги:
Футбол
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