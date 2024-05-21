ФК "Пари НН" сохранил место в РПЛ

Нижегородский футбольный клуб "Пари НН" по итогам стыковых матчей с тульским "Арсеналом" сохранил место в российской премьер-лиге.
Напомним, что в первой игре нижегородцы проиграли на своем стадионе 1:2.
В ответном матче в Туле "Пари НН" выиграл со счетом 2:0, и таким образом, по сумме двух матчей остался в РПЛ на будущий сезон.
"Мы – в РПЛ! Четвертый сезон подряд! Такого результата в XXI веке не добивалась ни одна нижегородская команда", - говорится в сообщении на сайте fcnn.ru.
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