ФК "Пари НН" сохранил место в РПЛ Спорт

Нижегородский футбольный клуб "Пари НН" по итогам стыковых матчей с тульским "Арсеналом" сохранил место в российской премьер-лиге.

Напомним, что в первой игре нижегородцы проиграли на своем стадионе 1:2.

В ответном матче в Туле "Пари НН" выиграл со счетом 2:0, и таким образом, по сумме двух матчей остался в РПЛ на будущий сезон.

"Мы – в РПЛ! Четвертый сезон подряд! Такого результата в XXI веке не добивалась ни одна нижегородская команда", - говорится в сообщении на сайте fcnn.ru.