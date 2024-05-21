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ФК "Пари НН" сыграет два стыковых матча за право остаться в РПЛ

27 мая 2024 09:04  [100] Спорт

Футбольный клуб "Пари НН" на этой неделе проведет два стыковых матча за право остаться в российской премьер-лиге. По итогам регулярного чемпионата РПЛ "горожане" заняли 14-е место, избежав прямого вылета в низший дивизион.

Как сообщил в своем Telegram-канале гендиректор нижегородского футбольного клуба Давид Мелик-Гусейнов, соперником "Пари НН" стал "Арсенал" из Тулы. 

Первый матч пройдет 29 мая в Нижнем Новгороде, ответная игра намечена на 1 июня в Туле.

"Еще один матч на нашем Стадионе. Надо быть всем вместе. Приходи поддержать команду!", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее главный тренер ФК "Пари НН" Саша Илич заявил, что команда должна остаться в премьер-лиге.

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Теги:
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