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Происшествия

Пеликана Машу из зоопарка "Лимпопо" застрелил неизвестный

03 июня 2024 12:54  [113] Происшествия

Фото: зоопарк "Лимпопо"

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" рассказали про вопиющий случай: накануне неизвестный расстрелял с берега Сормовского парка самку кудрявого пеликана Машу. От полученных травм птица погибла.

Плохое самочувствие птицы сотрудники зоопарка заметили в субботу, когда Маша отказалась принимать пищу и не подплыла к сотруднику за порцией рыбы. У птицы наблюдалось нарушение координации, но внешних травм не было зафиксировано, поэтому её решили поместить на карантин.

От пищи она-по-прежнему отказывалась, и в воскресенье умерла. При вскрытии у неё обнаружили обширное внутреннее кровотечение в области шеи и грудной клетки, которое возникло из-за выстрела мелкой охотничьей дробью. Из тела пеликана извлекли более десяти мелких металлических шариков.

"У нас не укладывается в голове, кому и чем могла помешать наша Маша! Как вообще в городе может ходить человек с огнестрельным оружием и расстреливать птиц?! Учитывая, что у Маши была повреждена именно главная подключичная артерия, неизвестный преднамеренно целился именно в шею и грудь, то есть специально хотел убить ни в чём неповинную птицу!" - поделился эмоциями гендиректор нижегородского зоопарка Владимир Герасичкин.

Пара кудрявых пеликанов Маша и Егорка жили в "Лимпопо" на протяжении 13 лет. Сейчас самец остался один. Сотрудники составили заявление в полицию.

"Каждый обитатель "Лимпопо" для нас – это не просто житель, это наш ребёнок! Хочется верить, что за свою жестокость этот человек ответит по закону", - заключили в пресс-службе зоопарка.

Ранее сообщалось, что полиция завела уголовное дело на жителя Автозаводского района, избившего до смерти кота.

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Теги:
Зоопарк Убийство
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