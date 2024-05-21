Гимн появился у фонда "Защитники Отечества" Общество

Фото: Фонд "Защитники Отечества"

1 июня исполнился год с начала работы фонда "Защитники Отечества". Как сообщает пресс-служба фонда, праздничные мероприятия стартовали по всей стране.

Главная церемония празднования прошла на Кузбассе, у мемориала Воину-освободителю в Кемерове.

Руководитель фонда Анна Цивилева вместе с правительством региона, почетными гостями, социальными координаторами фонда, ветеранами СВО и их семьями возложила цветы к Вечному огню.

"Фонд "Защитники Отечества" – уникальная структура, не имеющая аналогов в истории и современной практике России. За плечами у нас год, изменивший жизнь. За это время мы объединили усилия и стали настоящей семьей, где каждый чувствует поддержку и внимание. Уверена, что впереди нас ждет еще много добрых дел и свершений. Для нас это особая миссия и большая ответственность – помогать тем, кто встал на защиту Родины", - рассказала Анна Цивилева.

Также во время мероприятия хор Сретенского монастыря и хор "Звезда" Кемеровского президентского училища исполнили новый гимн фонда "Защитники Отечества". По словам Анны Цивилевой, над текстом работал Максим Фадеев, а также участники СВО.

Ранее сообщалось, что фонд "Защитники Отечества" запустил на Госуслугах раздел по мерам поддержки ветеранов СВО.



