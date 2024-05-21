Двухлетний малыш выпал из окна третьего этажа в Дзержинске Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Следователи СК России под контролем прокуратуры Нижегородской области выясняют обстоятельства травмирования ребёнка при падении из окна квартиры в Дзержинске. Об этом проинформировали пресс-службы ведомств.

ЧП случилось утром 3 июня на улице Попова. Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Малыша с травмами госпитализировали в больницу.

Причина стандартная: ребёнок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Окно не было оборудовано специальными фиксаторами и замком, уточнили в СУ СК.

Напомним, на днях аналогичная ситуация случилась в Богородске: там из окна на пятом этаже выпала двухлетняя девочка.

В СК напоминают, что москитные сетки не являются защитой от падений, напротив, способствуют трагедии, поскольку создают иллюзию закрытого окна. И ни в коем случае нельзя оставлять маленьких детей одних, тем более в помещениях с открытыми окнами.