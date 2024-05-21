Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 июня 2024 16:17  [34] Toyota отзывает почти 4 тысячи Land Cruiser моложе трёх лет
03 июня 2024 16:04  [78] "Валдаи" запустят из Нижнего Новгорода в Муром с 12 июня
03 июня 2024 15:43  [96] Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области до 7 июня
03 июня 2024 15:26  [109] Эн+ откроет еще один "Мультилаб" в Нижнем Новгороде на базе "Школы 800" в Автозаводском районе
03 июня 2024 15:05  [139] Ураган снес сцену-ракушку в центре Кстова
03 июня 2024 14:47  [126] Нижегородские энергетики готовы к усиленной работе в условиях непогоды 3-4 июня
03 июня 2024 14:35  [150] Итоги экологического конкурса подвели в нижегородском Заксобрании
03 июня 2024 13:40  [183] Росавтодор направит еще 62 млн рублей на ремонт Стригинского моста в Нижнем Новгороде
03 июня 2024 13:26  [185] Гимн появился у фонда "Защитники Отечества"
03 июня 2024 12:30  [230] Трамвай №5 вернется на маршрут в Нижнем Новгороде с 6 июня
Общество

Нижегородские энергетики готовы к усиленной работе в условиях непогоды 3-4 июня

03 июня 2024 14:47  [126] Общество

Фото: Нижновэнерго

Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды и переходят на усиленный контроль за электроснабжением потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе "Нижновэнерго".

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 3 и 4 июня местами по Нижегородской области ожидаются грозы с ливнем и градом, усилением ветра до 17 м/с.

К оперативному реагированию готовы 286 бригад, состоящих из 932 специалистов и 398 единиц спецтехники, а также подготовлены 239 резервных источников электроснабжения.

Под особым контролем традиционно находятся социально значимые и инфраструктурные объекты.

В филиале открылся Оперштаб, который следит за метеообстановкой, а также ведёт совместную работу с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

К настоящему времени организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра.

Энергетики призывают нижегородцев быть внимательными и осторожными, а при обнаружении оборванных проводов незамедлительно сообщать в энергокомпанию или отделение МЧС.

Информация о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов принимается на горячую линию: 8-800-220-0-220.

Напомним, что на территорию Нижегородской области на этой неделе придёт неустойчивая, с локальными ливнями и грозами погода. Температурный режим в начале недели сохранится по-летнему жаркий – днём до +25…+30°, но затем ожидается небольшое похолодание до +20…+23°.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижновэнерго Погода Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph