Нижегородские энергетики готовы к усиленной работе в условиях непогоды 3-4 июня Общество

Фото: Нижновэнерго

Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды и переходят на усиленный контроль за электроснабжением потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе "Нижновэнерго".

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 3 и 4 июня местами по Нижегородской области ожидаются грозы с ливнем и градом, усилением ветра до 17 м/с.

К оперативному реагированию готовы 286 бригад, состоящих из 932 специалистов и 398 единиц спецтехники, а также подготовлены 239 резервных источников электроснабжения.

Под особым контролем традиционно находятся социально значимые и инфраструктурные объекты.

В филиале открылся Оперштаб, который следит за метеообстановкой, а также ведёт совместную работу с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

К настоящему времени организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра.

Энергетики призывают нижегородцев быть внимательными и осторожными, а при обнаружении оборванных проводов незамедлительно сообщать в энергокомпанию или отделение МЧС.

Информация о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов принимается на горячую линию: 8-800-220-0-220.

Напомним, что на территорию Нижегородской области на этой неделе придёт неустойчивая, с локальными ливнями и грозами погода. Температурный режим в начале недели сохранится по-летнему жаркий – днём до +25…+30°, но затем ожидается небольшое похолодание до +20…+23°.