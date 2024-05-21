Летние дожди накроют Нижегородскую область на этой неделе Общество

На территорию Нижегородской области на этой неделе придёт неустойчивая, с локальными ливнями и грозами погода. Температурный режим в начале недели сохранится по-летнему жаркий – днём до +25…+30°, но затем ожидается небольшое похолодание до +20…+23°.

Сегодня днём ожидается переменная облачность, днём прогнозируются дожди, возможны локальные грозы. Температура при этом поднимется до +25..+27°. Атмосферное давление немного ниже нормы, ветер южный, умеренный. Вечером и ночью также пройдут дожди, +17..+20°.

Во вторник и в среду ожидается облачная погода, в течение суток пройдут небольшие дожди. Днём +21..23°, ночью +16..18°. Ветер юго-западный, 3-4 м/с, атмосферное давление около 743 мм рт.мт. А вот ночь обещают малооблачную и тёплую.

В четверг, 6 июня, установится переменная облачность, не исключены дожди, но температура днём повысится до +25..+27°. Ветер западный 2-3 м/с.

С пятницы по воскресенье северо-западный ветер немного остудит воздух: днём столбики термометров будут показывать +20..+23°, а ночная температура будет опускаться до +13...+16°. Слабые дожни также вероятны и в выходные.

Напомним, что 1 июня в Нижнем Новгороде официально открылся купальный сезон, к которому подготовлены 14 пляжей и 5 зон отдыха у воды. Они будут работать ежедневно с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 19:00.