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Бизнес

Сотрудники "ТНС энерго НН" отмечены благодарностями за участие в соревнованиях профмастерства

03 июня 2024 15:56  [73] Бизнес

Специалисты "ТНС энерго НН" приняли участие в соревнованиях профессионального мастерства работников блока реализации услуг "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье", которые проходили с 27 по 31 мая в Нижнем Новгороде.

В рамках мероприятия сотрудники гарантирующего поставщика совместно с командами-участниками производили поиск неучтенного потребления электроэнергии, а также вошли в состав судейской коллегии, которая оценивала корректность составления актов безучетного потребления. 

"Мы впервые принимаем участие в таком формате соревнований. Несомненно, это полезный и интересный опыт, – рассказал начальник департамента систем учёта и развития "ТНС энерго НН" Алексей Незамайков. – Инженеры "ТНС энерго НН" не только смогли продемонстрировать навыки в установке и пусконаладке интеллектуальной системы учета электроэнергии, но и показали слаженную работу вместе со специалистами "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье": в полевых условиях проверили населенные пункты с высоким уровнем потерь электроэнергии, выявили неисправности приборов учета и факты вмешательства в их работу".

Команда гарантирующего поставщика была отмечена дипломом за активное участие и оказание помощи командам "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" в снижении потерь электроэнергии. Кроме того, сотрудник отдела технического аудита "ТНС энерго НН" Андрей Кузнецов получил благодарность за профессиональное мастерство, проявленное в ходе полевого рейда на объектах электросетевого хозяйства филиала "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго".

ПАО ГК "ТНС энерго" выражает благодарность руководству "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" за высокий уровень организации мероприятия и приглашение команды "ТНС энерго НН" принять участие в конкурсе профессионального мастерства.

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Теги:
ТНС Энерго
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