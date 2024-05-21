Новый цифровой флюорограф установили в поликлинике Шахунской ЦРБ Общество

Техническое оснащение ЦРБ Шахунского муниципального округа пополнила новая цифровая флюорографическая (рентгеновская) система. Как сообщили в региональном МИнздраве, установку уже ввели в эксплуатацию в отремонтированном флюорографическом кабинете.

Главный врач Шахунской ЦРБ Сергей Золотов рассказал, что на закупку оборудования было направлено свыше 5 млн рублей из нормированного страхового запаса ТФОМС Нижегородской области.

Планируется, что за год на установке будет выполняться не менее 11 тысяч процедур рентгенографического скрининга грудной клетки для всех жителей муниципалитета. Приём пациентов ведут два специалиста – врач-рентгенолог и рентген-лаборант.

В Минздраве добавили, что обновление материально-технической базы медучреждений региона активно ведётся в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Благодаря федеральной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта с начала года в Шахунскую ЦРБ поступили 12 единиц нового оборудования: подъёмники для больных, переносной аппарат УЗИ, роботизированный велоэргометр и другая аппаратура.

Напомним, что новый рентген-аппарат появился в Семёновской ЦРБ благодаря нацпроекту.