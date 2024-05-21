Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 июня 2024 17:21  [93] Подрядчики приступили к наведению порядка в нижегородском парке 1 мая
03 июня 2024 16:41  [131] Новый цифровой флюорограф установили в поликлинике Шахунской ЦРБ
03 июня 2024 16:29  [151] Нижегородцы могут стать студентами магистратуры по искусственному интеллекту в Высшей школе экономики
03 июня 2024 16:17  [146] Toyota отзывает почти 4 тысячи Land Cruiser моложе трёх лет
03 июня 2024 16:04  [158] "Валдаи" запустят из Нижнего Новгорода в Муром с 12 июня
03 июня 2024 15:43  [146] Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области до 7 июня
03 июня 2024 15:26  [167] Эн+ откроет еще один "Мультилаб" в Нижнем Новгороде на базе "Школы 800" в Автозаводском районе
03 июня 2024 15:05  [215] Ураган снес сцену-ракушку в центре Кстова
03 июня 2024 14:47  [173] Нижегородские энергетики готовы к усиленной работе в условиях непогоды 3-4 июня
03 июня 2024 14:35  [176] Итоги экологического конкурса подвели в нижегородском Заксобрании
Общество

Новый цифровой флюорограф установили в поликлинике Шахунской ЦРБ

03 июня 2024 16:41  [131] Общество

Техническое оснащение ЦРБ Шахунского муниципального округа пополнила новая цифровая флюорографическая (рентгеновская) система. Как сообщили в региональном МИнздраве, установку уже ввели в эксплуатацию в отремонтированном флюорографическом кабинете.

Главный врач Шахунской ЦРБ Сергей Золотов рассказал, что на закупку оборудования было направлено свыше 5 млн рублей из нормированного страхового запаса ТФОМС Нижегородской области.

Планируется, что за год на установке будет выполняться не менее 11 тысяч процедур рентгенографического скрининга грудной клетки для всех жителей муниципалитета. Приём пациентов ведут два специалиста – врач-рентгенолог и рентген-лаборант.

В Минздраве добавили, что обновление материально-технической базы медучреждений региона активно ведётся в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Благодаря федеральной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта с начала года в Шахунскую ЦРБ поступили 12 единиц нового оборудования: подъёмники для больных, переносной аппарат УЗИ, роботизированный велоэргометр и другая аппаратура.

Напомним, что новый рентген-аппарат появился в Семёновской ЦРБ благодаря нацпроекту.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Нацпроект Шахунья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph