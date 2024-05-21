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Общество

Новый рентген-аппарат установили в Семёновской ЦРБ по нацпроекту

31 мая 2024 09:46  [72] Общество

Фото: Минздрав Нижегородской области

В ЦРБ Семёновского городского округа поступила новая цифровая рентгенодиагностическая установка, которая была закуплена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". На эти цели было выделено более 10 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, уточнили в нижегородском Минздраве.

Главврач Семёновской ЦРБ Ирина Архангельская рассказала, что новый аппарат будет использоваться для диагностики состояния здоровья пациентов по направлению от врача-хирурга и врача-травматолога. Обследование будет доступно для жителей всех 189 населённых пунктов округа. Приём пациентов будут вести пять рентген-лаборантов.

"Новый рентгеновский аппарат – это автоматизированный комплекс, объединяющий в себе множество функций. Его ввод в эксплуатацию позволит сократить время проведения процедур и время ожидания пациентами результатов обследования", – добавила Ирина Архангельская.

С начала 2024 года в ЦРБ также закуплено и другое оборудование: например, переносной ультразвуковой аппарат, портативный электрокардиограф, монитор больного и подъёмник для больных, кислородный концентратор, аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности, тренажёр с биологической обратной связью для восстановления равновесия.

Напомним, что новый компьютерный томограф поступил в поликлинику №4 Канавинского района Нижнего Новгорода, а новый рентгеновский скрининговый маммограф установили в поликлинике городской больницы №28 Московского района.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Семеновский городской округ
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